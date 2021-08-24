خاص | ريال مدريد يتقدم بالعرض الرسمي الأول لضم مبابي

الصفقة تبدو قريبة من العملاق الإسباني

قام نادي ريال مدريد الإسباني، بالمحاولة الرسمية الأولى من أجل التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

اللاعب عقده ينتهي مع باريس في يونيو 2022 ويرفض التجديد للنادي الفرنسي حتى الآن، ليصبح رحيله وشيكًا عن حديقة الأمراء.

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أن ريال دخل في مفاوضات مكثفة مع باريس خلال الساعات القليلة الماضية من أجل ضم اللاعب.

ومن جانبه يحاول النادي الإسباني التعامل بحذر كبير مع هذه الصفقة، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الجميع بعد انتشار فيروس كورونا.

باريس يحاول التمسك بلاعبه حتى النهاية، للجمع بين مبابي وليونيل ميسي ونيمار في خط هجوم واحد، لكن الأمور أصبحت في غاية الصعوبة بشكل كبير.

موقف مبابي يبدو واضحًا في هذه المرحلة، وهو رغبته في خوض تجربة جديدة مع ريال مدريد هذا الموسم، بدلًا من البقاء لفترة أطول بالدوري الفرنسي.

ومن المتوقع أن تقلب جهود اللاعب في الرحيل الموازين خلال الأيام القليلة القادمة، لتمثيل المزيد من الضغوط على باريس ورئيسه ناصر الخليفي.

الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول أكد عبر برنامجه الشهير "إل شيرينجيتو" أن قيمة العرض وصلت إلى 160 مليون يورو.

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وفي سياق متصل قال "جوليان ماينارد" إن العرض الأول تم رفضه من إدارة باريس، لكن من المقرر العودة بعرض آخر من فلورنتينو بيريز.

يذكر أن العديد من الصحف، أكدت استعداد باريس لرحيل مبابي، بمحاولة التعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون لاعب إيفرتون بدلًا منه.