مقابل 180 مليون يورو.. بيكهام الوجه الدعائي لكأس العالم 2022

قطر تختار بيكهام كوجهه دعائى لكأس العالم المقام على أرضها

أفادت تقارير صحفية، اليوم أنه وقع الاختيار على النجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام ليصبح الوجه الدعائي لكأس العالم 2022.

وجاء ذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن"، حيث أن قطر ستدفع نحو 180 مليون يورو لقائد منتخب إنجلترا السابق ليكون واجهتها في كأس العالم القادم المقام على أراضيها.

بماذا أفادت "ذا صن"؟

ذكرت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن بيكهام، سافر بالفعل إلى العاصمة القطرية الدوحة لمدة أسبوع للقيام بجولة في الملاعب والاجتماع بكبار الشخصيات.

وأوضحت أن بيكهام البالغ من العمر 46 عاما، سيكون سفيرا لدولة قطر لمدة 10 سنوات كاملة.

وأضافت الصحيفة، إنه سيتم الكشف عن هذا الاتفاق بشكل رسمي في الدوحة خلال شهر نوفمبرالمقبل.

كيف هي الأمور بالنسبة لقطر؟

بحسب الصحيفة فإن قطر واجهت جدلًا كبيرًا فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان، خاصة في موقفها تجاه النساء، لكن تم إخطار بيكهام بأن المشجعين سيكونون بأمان ويسمح لهم برفع أعلام قوس قزح في الملاعب.

الجدير بالذكر أنّ قطر ستكون أول دولة عربية تستضيف كأس العالم لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من عام 2022.

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