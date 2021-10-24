بيكيه: لن أقبل الاعتزال في برشلونة كبديل

بيكيه يتحدث عن علاقته ببرشلونة

عاد نجم دفاع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه ليؤكد من جديد على أن النادي الكتالوني سيكون مكان اعتزاله لكن بشرط ألا يكون بديلًا.

بيكيه منذ بداية الموسم يقدم أداءًا مبهرًا، فكما كان أول مسجل لصالح برشلونة في منافسات الموسم الحالي من الدوري الإسباني، بالهدف الذي قاد "البلوجرانا" للفوز على ريال سوسييداد بنتيجة 4-2، سجل أول أهداف النادي في النسخة الحالية من دوري الأبطال بعد مباراتين لم يتمكن فيها الفريق من هز الشباك.

ليعيد آمال برشلونة للتأهل إلى دور الستة عشر، رغم أن المهمة لا تزال صعبة بعض الشيء.

ماذا قال بيكيه عن هدفه في دوري الأبطال؟

وفي تصريحات نشرتها "موندو ديبورتيفو" سُئل بيكيه عما إذا كان يشعر بأنه أصبح لاعبًا مخضرمًا، فأجاب: "لا، رأيت الرقم القياسي أني اللاعب أكبر سنًا يسجل هدفًا أوروبيًا مع برشلونة وشعرت بالإحباط".

وتابع: "ثم رأيت أني أصبحت المدافع الأكثر تسجيلًا للأهداف بالمشاركة مع روبرتو كارلوس، وكان ذلك شعور أفضل".

ما قال بيكيه عن التقاعد في برشلونة؟

"سأتقاعد في برشلونة، هذا مؤكد، ما لن أقبله هو الاعتزال كبديل"

وواصل: "بالطبع، أشعر بأنني أكبر سنًا، وأرى أنني لست مهمًا كما هو الحال دائمًا، وأعلم أني لن أكون الأسرع في الثنائيات، لكن يمكنني التنافس ضد الأفضل ولا أشعر بالنقص، وطالما كان الأمر كذلك، فسوف ألعب".

ماذا قال بيكيه عن بارتوميو؟

قال صاحب الـ 35 عامًا: "الموسم الأول له كان جيدًا جدًا، وأعتقد أن خماسية 2014-2015 كانت أغلى من أي وقت مضى".

واختتم حديثه: "النادي ليس فقط ما يحدث في ميدان اللعب، هناك أشياء أخرى كثيرة، والوضع الذي فيه النادي واضح أنه بسبب إدارة السنوات الأخيرة، الكوفيد يساعد على إخفاء أشياء معينة، ولكن ليس إخفاء كل شيء، إنها الحقيقة الصعبة".

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