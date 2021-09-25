مفاجأة.. ريال مدريد رفض بيع نجم آخر إلى آرسنال بالصيف الماضي!

وهو الفائز الآن..

لم يكتف آرسنال بالتعاقد مع مارتن أوديجارد من ريال مدريد في الصيف الماضي، بل حاول أيضًا الحصول على نجم آخر من النادي الملكي وقدم لأجله عرضًا ضخمًا.

النادي الإنجليزي يتمتع بعلاقة طيبة للغاية مع إدارة ريال مدريد بعد الحصول على داني سيبايوس معارًا لعامين وكذلك أوديجارد لستة أشهر قبل شراء عقده في الميركاتو الأخير بـ50 مليون يورو.

شبكة "كادينا سير" فجرت مفاجأة بأن جهود الجانرز ذهبت للتعاقد مع لاعب آخر، إلا أنه وعلى عكس الموقف من أوديجارد، رفضت إدارة فلورنتينو بيريز بيعه تمامًا.

من هو اللاعب الذي حاول آرسنال التعاقد معه من ريال مدريد؟

ووفقًا للمعلومات الواردة من الشبكة الإسبانية، فإن آرسنال قدم عرضًا في آخر أيام الميركاتو للحصول على توقيع ماركو أسينسيو.

وبلغت قيمة العرض ما يصل إلى 40 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الملكي رفضت الفكرة شكلًا وموضوعًا باعتبارها تؤمن بقدرات أسينسيو كثيرًا.

ما حاول ميكيل أرتيتا وناديه اللعب عليه هو قلق أسينسيو من اللعب أساسيًا مع قدوم كارلو أنشيلوتي، غير أن الريال طمأنه أنه "مستقبل" سانتياجو برنابيو.

ما هي الأندية الأخرى التي حاولت التعاقد مع أسينسيو؟

في الوقت نفسه، لم يكن آرسنال هو الوحيد المهتم بالحصول على توقيع أسينسيو، فهناك نادٍ لندني آخر سعى خلفه، وهو توتنهام.

عرض توتنهام ماديًا كان أكبر من المقدم من آرسنال، إلا أن رد الريال كان واحدًا وهو أن أسينسيو ليس للبيع.

كما أشارت كادينا سير إلى أن ميلان فكّر أيضًا في ضم صاحب الـ24 عامًا، لكنه لم يخطو خطوات فعلية لهذا الأمر، عكس آرسنال وتوتنهام.

ماذا قدّم أسينسيو مع ريال مدريد هذا الموسم؟

بداية تعيسة للغاية كانت لموسم أسينسيو مع كارلو أنشيلوتي بعدما ظلّ حبيسًا لدكة البدلاء وبدون دور هام في الفريق الأول.

لكن نجح الإسباني في إعادة ثقة أنشيلوتي به بعد إحرازه لهاتريك في شباك مايوركا بالمباراة التي فازها الميرينجي 6-1.

أنشيلوتي عمل على وضع أسينسيو في منتصف الملعب، وهي تجربة جديدة قياسًا باعتماد زين الدين زيدان عليه كجناح دائمًا.

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