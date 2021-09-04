"مستوى مبابي تراجع في آخر ثلاث سنوات"

نجم مارسيليا السابق يؤكد تراجع مستوى مبابي في آخر ثلاث سنوات.

يرى الأيرلندي توني كاسكارينو اللاعب السابق لنادي مارسيليا الفرنسي، أن مستوى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قد تراجع بشكل ملحوظ في آخر ثلاث سنوات.

وقارن كاسكارينو، الذي لعب في صفوف مارسيليا بين عامي 1994 و19997، بين مستوى مبابي في بطولة كأس العالم 2018 وكونه أحد اللاعبين المؤثرين في فوز منتخب فرنسا بلقب المونديال، ومستواه في الفترة الماضية.

وقال كاسكارينو عبر موقع "تالك سبورت" الإنجليزي: "إذا نظرت إلى اللاعب الذي كان في 2018 عندما فاز بكأس العالم، فقد كان قويًا ومدمرًا، في ذلك الوقت كان بلا شك الأفضل في العالم".

وأضاف: "لهذا السبب شعرت بخيبة أمل مما قدمه في يورو 2020، والآن ليس لديه نفس التأثير في أي مباراة مع منتخب فرنسا".

وبنفس الطريقة، يرى كاسكارينو أنه رغم الأرقام والإحصائيات المميزة التي يقدمها مبابي، إلا أنه لا يتمتع بالاستمرارية في الأداء.

وقال نجم مارسيليا السابق: "هناك أوقات يمكنك أن ترى فيها بصيصًا أو تذكيرًا عن مدى روعته في الملعب، ومع ذلك فهو لا يقوم بذلك كثيرًا، يبلغ من العمر 22 عامًا فقط، لكنه يحتاج إلى العودة إلى ذلك المستوى، لقد أخذ خطوة إلى الخلف في السنوات الثلاثة الماضية".

وفي الوقت الحالي، فإن المستقبل لا يزال أمام مبابي، بعدما كان أحد أبرز نجوم الصيف الماضي، بعد محاولة ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه، لكن باريس سان جيرمان أوقف الصفقة رغم تبقي موسم واحد فقط على نهاية تعاقده.

ورغم أن مبابي لا يزال في الثانية والعشرين، إلا أنه فاز بالعديد من الألقاب الفردية والجماعية، أبرزها كأس العالم 2018، ولقب الدوري الفرنسي أربع مرات، وجائزة الفتي الذهبي عام 2017.

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