ريال مدريد يجدد لنجومه.. عين على القوام الرئيسي وأخرى تترقب انتقام باريس

ريال مدريد قام بسلسلة من التجديدات لعقود أبرز نجومه خلال الفترة الماضية.

​يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للمستقبل بشكل ذكي ومتواصل، وذلك بعدما قام خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بتجديد عقود سبعة لاعبين من أبرز نجوم الفريق.

ريال مدريد بدأ سلسلة التجديدات بإعلان استمرار الكرواتي لوكا مودريتش حتى صيف 2022، ثم لوكاس فاسكيز حتى 2024، والمدافع ناتشو حتى 2023، وبعده دانييل كارباخال حتى 2025، وتلاه تيبو كورتوا حتى 2026، ثم كريم بنزيما حتى 2023، وأخيرًا فيدريكو فالفيردي حتى صيف 2027.

الواضح من خطوة ريال مدريد هو أن النادي الملكي يحاول الحفاظ على قوامه الرئيسي، واللاعبين القادرين على حمله خلال السنوات القليلة القادمة، وبالطبع الحفاظ على لاعبين أمثال كورتوا وفالفيردي وكارباخال، وهم من بين أبرز نجوم الفريق، يؤكد ذلك.

لكن هناك أمر آخر يبدو مخفيًا، وهو أن ما قام به ريال مدريد يشبه لعب الشطرنج عبر حماية أكثر النجوم الذين يخاف من احتمالية فقدانهم، ردًا من باريس سان جيرمان الفرنسي على محاولة النادي الملكي التعاقد مع كيليان مبابي.

وليس خافيًا على أحد أن ريال مدريد حاول في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الصيفية التعاقد مع مبابي والذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ريال مدريد قدم ثلاثة عروض مغرية إلى باريس سان جيرمان، كان آخرها في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وبقيمة 200 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي تمسك بلاعبه أمل في إقناعه بالتجديد خلال الموسم.

وبالإضافة إلى قضية مبابي، فإن ريال مدريد أغضب باريس سان جيرمان أكثر بعدما تعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم وسط رين الفرنسي، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بعدما كان هدفًا رئيسيًا في خطط فريق "حديقة الأمراء".

ريال مدريد يعرف العواقب

ريال مدريد كان على علم بعواقب تحركه للتعاقد مع مبابي، وأن باريس سان جيرمان قادر على الانتقام وخطف نجومه ردًا على محاولة ضم النجم الفرنسي الشاب.

البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي قال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية ردًا على محاولة ريال مدريد لضم مبابي: "أسلوب ريال مدريد لم يكن محترمًا، وغير صحيح، وغير قانوني، وغير مقبول".

ريال مدريد استعد للسيناريو القادم، بعدما وضعه باريس سان جيرمان في قائمته السوداء للأندية المعادية.

ولعل تجديد عقدي كورتوا وفالفيردي ورفع الشروط الجزائية في عقد النجمين، رغم حقيقة أنهما كانا لا يزالان يمتلكان عقودًا طويلة الأمد يفسر الأمر.

ريال مدريد يتوقع قيام باريس سان جيرمان برد ثأري عبر التعاقد مع لاعب رئيسي من صفوفه، على المدى القصير أو المتوسط.

وربما كان انتقال سيرخيو راموس قائد ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده جرس إنذار، لكن ذلك كان في الأساس قبل تحرك النادي الملكي نحو مبابي رسميًا.

ريال مدريد يسيطر على نجومه

وباستثناء اللاعبين الأربعة الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو ومودريتش، فإن ريال مدريد يسيطر بشكل كامل على مستقبل لاعبيه.

وعلى المستوى التعاقدي، فإن جميع اللاعبين تمتد عقودهم مع ريال مدريد لعامين أو أكثر، كما أن قيمة الشروط الجزائية كبيرة للغاية.

قيمة الشرط الجزائي في عقد بنزيما وفالفيردي تصل إلى مليار يورو، فيما يبلغ متوسط قيمة الشرط الجزائي في باقي العقود 700 مليون يورو.

الخوف من باريس له ما يبرره

خوف ريال مدريد من باريس سان جيرمان له ما يبرره، حيث يضع النادي الملكي في الأذهان ما حدث ويحدث لغريمه برشلونة من نادي العاصمة الفرنسية منذ عام 2017.

في صيف 2017، حاول برشلونة التعاقد مع الإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان، لدرجة أن اللاعب تمرد على باريس سان جيرمان لمحاولة فرض التعاقد.

لكن باريس سان جيرمان تمكن من التدخل، وقام فيراتي بطرد وكيل أعماله الذي جلب له عرض برشلونة، وفي الصيف نفسه تعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

واستمرت حرب الكر والفر بين برشلونة وباريس سان جيرمان، ليخسر النادي الكتالوني محاولته لضم الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي فضل عرض "حديقة الأمراء" في الصيف الحالي، وبعد أقل من شهر خطف نادي العاصمة الفرنسية الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما فشل برشلونة في تجديد عقده.

وبالتأكيد فإن ريال مدريد يحاول أن يكون أكثر حرصًا من برشلونة، وتجديد عقود نجومه لأمد طويل يجعله صاحب اليد العليا أمام باريس سان جيرمان، حتى إشعار آخر.

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