بيل : ريال مدريد أصبح مكانًا أفضل مع أنشيلوتي

تجربة توتنهام ساعدته كثيرًا

أكد الجناح الويلزي جاريث بيل، أنه يشعر بحالة من الارتياح، خلال تجربته الحالية مع ريال مدريد بعد عودة كارلو أنشيلوتي كمدرب للفريق.

بيل خرج من حسابات المدرب السابق زين الدين زيدان بشكل كامل، وتمت إعارته إلى توتنهام الموسم الماضي، ولكنه لم يستمر مع الفريق الإنجليزي.

اللاعب عاد مرة أخرى هذا الصيف، والأمور تتحسن بصورة ملحوظة رفقة أنشيلوتي الذي يعتمد عليه منذ بداية الدوري الإسباني هذا الموسم.

وفي هذا السياق قال بيل لموقع "BBCWales":"لطالما كانت لدي علاقة رائعة بكارلو، لكنها تظل كما هي، بمعنى أنك دائمًا تكون مطالبًا بالاجتهاد للتواجد بالفريق".

وأضاف:"كان لدي استعداد جيد للموسم وبداية جيدة في الدوري، وهذا ساعد كثيرًا على شعوري بالنادي، حيث انتقلت إلى توتنهام للبحث عن هذا الشعور بالراحة".

وتابع:"قضيت وقتًا رائعًا في توتنهام وساعدتني هذه الإعارة على العودة إلى مكان أكثر سعادة، وهذا ظهر مرة أخرى مع ويلز في اليورو، واستمر مع ريال مدريد هذا الموسم، لأن البيئة الآن أفضل بالنسبة لي".

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يذكر أن صاحب الـ32 سنة شارك في 3 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم ونجح في هز الشباك مرة واحدة.