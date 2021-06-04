مستقبل رونالدو بات مرتبطًا بريال مدريد!

ما هي وجهة الدون المقبلة؟

يتطلع كريستيانو رونالدو إلى اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله مع يوفنتوس، لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلًا على الدون إن قرر الرحيل عن البيانكونيري.

ولا يزال عقد رونالدو الحالي في مدينة تورينو ممتدًا حتى صيف 2022، غير أن عودة ماسيميليانو أليجري لتدريب اليوفي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل اللاعب.

مصادر جول كانت قد أكدت أن مستقبل رونالدو قد تمت مناقشته في اجتماع بين أليجري وإدارة يوفنتوس، إذ يود المدرب الإيطالي حل الأزمة سريعًا للم شمل الفريق.

هل ينتقل رونالدو إلى باريس سان جيرمان؟

من ضمن الوجهات المحتملة لرونالدو إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس، باريس سان جيرمان، إلا أن عائقًا واضحًا يظهر أمام الدولي البرتغالي هنا.

صحيفة "ماركا" في تقرير لها زعمت أن باريس سان جيرمان لن يكون مهتمًا بالتعاقد مع رونالدو إلا إذا رحل كيليان مبابي هذا الصيف باتجاه ريال مدريد.

صفقة مبابي وريال مدريد معقدة بعض الشيء حاليًا، فالنادي الباريسي يقاتل للإبقاء على الدولي الفرنسي، وإن وافق على رحيله فلن يقبل بأقل من 120 مليون يورو.

على أي حال، رونالدو حُدد من قبل إدارة ناصر الخليفي كبديل لمبابي، وبات مستقبل صاحب الـ36 عامًا متوقفًا على مدى نجاح ناديه السابق ريال مدريد في اقتناص صاحب الـ22 عامًا.

هل يبقى رونالدو في يوفنتوس؟

فرضية بقاء رونالدو مع يوفنتوس لا تزال مطروحة بقوة أيضًا، حيث لا يمانع المدرب أليجري أن يتعاون مع الدون مرة أخرى.

وكانت التصريحات الرسمية الواردة من مسؤولي يوفنتوس كلها تؤكد رغبتهم في استمرار اللاعب حتى نهاية عقده.

الأمر يتعلق بصورة أكبر برونالدو غير السعيد في تورينو، ومن جهة أخرى فإن الإدارة قد لا تمانع رحيله بسبب راتبه الضخم البالغ 30 مليون يورو سنويًا.

كيف كانت تجربة رونالدو مع يوفنتوس حتى الآن؟

يوفنتوس ضم رونالدو من ريال مدريد في صيف 2018 نظير 100 مليون يورو، والهدف الأساسي من هذه الصفقة كان قيادة البرتغالي للنادي الإيطالي لمعانقة لقب دوري أبطال أوروبا.

لكن في ثلاثة أعوام تراجع اليوفي كثيرًا أوروبيًا، فخرج مرتين من دور الـ16 على يد ليون وبورتو، وقبلها خرج من ربع النهائي على يد أياكس.

كما انهار يوفي على الصعيد المحلي، وخسر لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ تسع سنوات لصالح غريمه إنتر، بينما نجح رونالدو في تحقيق الحذاء الذهبي بإحرازه 30 هدفًا في الكالتشيو هذا الموسم.

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