كيف استخدم رونالدو مانشستر يونايتد كمحطة "تدريب" للوصول إلى العبقرية؟!

تصريحات مثيرة للغاية..

لا تتوقف الإشادات عن إطالة كريستيانو رونالدو، ولكن هذه المرة إشادة ممزوجة بتفاصيل مثيرة قدمها مدرب مانشستر يونايتد السابق ميك كليج.

كليج كان مسؤولًا عن تطوير القوة البدنية للاعبين في مانشستر يونايتد عند وصول كريستيانو رونالدو إلى أولد ترافورد قادمًا من سبورتينج لشبونة عام 2004.

وبالنسبة لكليج، فإن رونالدو لاعب عبقري بكل المقاييس، واستغل مانشستر يونايتد بالصورة المثالية ليذهب إلى الأمام في مسيرته الكروية.

ماذا قال كليج عن رونالدو عند وصوله إلى مانشستر يونايتد؟

بدأ كليج بسرد قصة رونالدو وتطوير قوته، فقال "كان مكتبي في صالة الألعاب الرياضية لذلك كنت متاحًا للجميع متى أرادوا التواصل معي، الأمر يتعلق بالتواصل مع اللاعب وفهم ما يريده".

كما أضاف "لقد رأيته في البرتغال، ثم أتى لي في صالة الألعاب الرياضية بمانشستر وقال لي: أعرف من تكون وأعرف كيف تقوم بعمل فردي كبير مع اللاعبين".

وتابع "ثم قال، سأكون اللاعب الأفضل في العالم! الشيء المميز في رونالدو أنني أعلم أنه جاء إلى مانشستر لاستغلال النادي كفترة تدريب مهني له".

كيف استغل رونالدو مانشستر يونايتد في مسيرته الكروية؟

وواصل كليج موضحًا وجهة نظره "أتذكر مشاهدته في المباريات وكان يخطئ أو تقطع الكرة منه، والجماهير واللاعبون يصرخون عليه، لم يكن ذلك يزعجه أبدًا".

واختتم في هذا الصدد "إنه كان يعرف مما يحدث أي الأجزاء هو في حاجة إلى العمل عليها، ويذهب ويعمل عليها بالفعل."

كيف كانت شخصية رونالدو مع كليج؟

بالنسبة لكليج، فإن الحديث عن غرور أو عجرفة من رونالدو غير منطقية، بل إنه يؤمن أن الدون البرتغالي عبقري بكل المقاييس.

في هذا الصدد قال "ليس متعجرفًا على الإطلاق، لقد كان فتى لطيفًا حقًا، وبالنظر إلى معدل العمل، كان يعمل أكثر من أي لاعب آخر".

وأتم "أعتقد أن لديه خطط لبقية حياته، لا يتعلق الأمر فقط بكرة القدم. إنه مطلق العبقرية!".

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