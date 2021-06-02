هل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

مع نهاية الموسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، بدأ السؤال يتردد هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس؟ وما هو الفريق الذي سيلعب له إن رحل؟

سطر كريستيانو رونالدو، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، وأصبح معشوقًا للجماهير بعد المستويات التي قدمها مع مانشستر يونايتد، وإنجازاته مع ريال مدريد، يوفنتوس.

ولكن مؤخرًا وفي الموسم الأخير، لم يصل رونالدو مع يوفنتوس إلى النجاحات التي يسعى إليها دائمًا صاروخ ماديرا، خاصة مع الخروج من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الإيطالي.

وبعد الموسم المخيب للآمال الذي ظهر به رونالدو مع يوفنتوس، ارتبط الأسطورة البرتغالية بالرحيل عن صفوف البيانكونيري، خاصة بعد المعاناة مع يوفنتوس، والتخبط في الموسم الأخير تحت قيادة أندريا بيرلو.

ما هو عدد أهداف رونالدو مع يوفنتوس؟

فهل يرحل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟ موقع جول سيبحث معكم عن الإجابة.

هل يرحل رونالدو عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

انتشرت الكثير من الأنباء الصحفية، عن رغبة رونالدو في الرحيل عن صفوف يوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تحد جديد، أو العودة إلى أحد فرقه السابقة سواء ريال مدريد، أو مانشستر يونايتد.

ولكن فجرت جورجينا رودريجيز، صديقة رونالدو مفاجأة قبل أيام، عند سؤالها عن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، لتؤكد على استمرار اللاعب مع السيدة العجوز لنهاية عقده.

ولكن إن نظرنا إلى وضعية يوفنتوس الجديدة، بعد التعاقد مع ماسيمليانو أليجري، قد نرى رونالدو يعيد التفكير في مسألة استمراره مع يوفنتوس، خاصة أن المدرب المخضرم وبحسب التقارير الصحفية سيخرج رونالدو من حساباته.

وحتى الآن وبحسب المعطيات الصحفية، فإن وجود أليجري وعودته إلى يوفنتوس، قد تعجل برحيل صاروخ ماديرا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ما هي الأندية المهتمة بضم كريستيانو رونالدو؟

التعاقد مع كريستيانو رونالدو يعد حلمًا بالنسبة للعديد من الفرق، ولكن بعد انتشار أنباء رحيله عن يوفنتوس ارتبط صاروخ ماديرا بالانتقال إلى فرق معينة هي من تستطيع تحمل راتبه.



على رأس تلك الفرق، هي ريال مدريد والعودة إلى فريقه السابق من جديد لتحقيق البطولات من جديد وعودة الإنجازات إلى قلعة الميرينجي، ولكن بحسب الأنباء الصحفية فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال يرفض عودة رونالدو للفريق.

كما ارتبط الأسطورة البرتغالية أيضًا بالعودة إلى مانشستر يونايتد من جديد ولكن سن رونالدو الكبير قد يعطل عودته للشياطين الحمر.

وبحسب التقارير الصحفية الأخيرة فإن باريس سان جيرمان الفرنسي، قد يكون الأوفر حظًا بالتعاقد مع رونالدو، خاصة أن الأخير طلب من وكيل أعماله التحدث مع إدارة الفريق الباريسي، التي ستحلم بضم رونالدو، ومبابي، ونيمار في فريق واحد لكسر عقدة دوري أبطال أوروبا ومعانقة ذات الأذنين والحصول على البطولة الغالية في أقرب وقت.

ما هو سعر كريستيانو رونالدو؟

القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو على موقع ترانسفير ماركت وصلت إلى 50 مليون يورو، ولكن بطبيعة الحال إن أراد أي فريق أن يتعاقد مع النجم البرتغالي سيتعين عليه دفع أكثر من هذا الرقم بكثير، خاصة أن يوفنتوس لن يفرط في نجمه الأول بسهولة.

متى ينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس؟

اللاعب صاحب الستة والثلاثين عامًا ينتهي عقده مع يوفنتوس بنهاية يونيو 2022، وبداية من يناير القادم سيحق له التعاقد مع أي فريق بالمجان، فإن أراد يوفنتوس تحقيق استفادة مادية من اللاعب ولا ينوي عدم تجديد عقده، فستسرع الإدارة في بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.