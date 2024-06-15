"خطة إسبانية" وراء اختيار الاتحاد كأول آسيوي يواجه إشبيلية على كأس أنطونيو بويرتا

الاتحاد يواجه إشبيلية على كأس أنطونيو بويرتا..

أعلن نادي الاتحاد، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، مباراة تجريبية أمام إشبيلية الإسباني، على لقب كأس أنطونيو بويرتا، والتي ستقام على ملعب رامون سانشيز بيثخوان، في 26 يوليو المُقبل.

وأصبح الاتحاد أول فريق آسيوي يواجه إشبيلية في كأس أنطونيو بويرتا، وخامس لاعب من خارج إسبانيا، يخوض البطولة الودية التي تقام منذ عام 2008.

ووفق صحيفة "الرياضية"، قد ساهم المدير الرياضي بنادي الاتحاد، الإسباني رامون بلانيس، في اختيار العميد لملاقاة إشبيلية، وفق العلاقة الجيدة التي تربط بلانيس مع أبناء جلدته في النادي الأندلسي.

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وفي سياق متصل، استقرت إدارة الاتحاد، على إقامة معسكر خارجي لفريق الكرة من مرحلتين، خلال الصيف المُقبل، في أوروبا؛ الأولى في إسبانيا، والثانية في البرتغال.

ويستضيف إشبيلية، مباراة سنوية على كأس أنطونيو بويرتا، وهو اللاعب الذي توفي في أغسطس 2007، عن عمر يناهز 22 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية، خلال المباراة الافتتاحية ضد خيتافي في مسابقة الدوري الإسباني، بموسم 2007-2008.

وخاض إشبيلية 12 مباراة على كأس أنطونيو بويرتا، كما واجه الفريق الأندلسي، 4 فرق من خارج إسبانيا، حيث فاز بوكا جونيورز الأرجنتيني بالكأس في 2016 بنتيجة (4-3)، فيما فاز إشبيلية على روما (2-1) في 2017، وفاز أيضًا على شالكه الألماني (2-0) في 2019، وتمكن إشبيلية من عبور إنديبيندينتي الكولومبي بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في 2023.