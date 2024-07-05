انهيار وتراجع .. تضارب وشكوك بشأن تعاقد الاتحاد مع أرثر ثياتي وستيفانو بيولي!

تطورات جديدة بشأن ثياتي وبيولي

بعد أن كان الاتحاد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النجم البلجيكي أرثر ثياتي مدافع رين الفرنسي، والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، أصبح هناك تضارب في الأخبار بشأن التعاقد معهما.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على أن الاتحاد ضم أرثر ثياتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه مع بلجيكا في يورو 2024.

ولكن أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، على أن الاتحاد كان قد اتفق بالفعل مع ثياتي على كل شيء، ولكن تواصلت معه أندية إنجليزية ليبتعد عن الانضمام إلى العميد.

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وعن بيولي؛ أشارت الصحيفة إلى أن هناك صراعات داخلية في الاتحاد، تسببت في تباطؤ الاتحاد في التعاقد مع المدرب الإيطالي، وبالتالي فإن المفاوضات متوقفة حاليًا.

وأضافت الصحيفة أن هناك عدد من الأسماء المرشحة لتدريب الاتحاد وهم: "كريستوف جالتييه ولوران بلان، وهيرفي رينارد، بجانب ويلي سانيول".

وعلى جانب آخر، كشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن أرثر ثياتي قام بالفحص الطبي في باريس، ولكنه ينتظر موافقة الاتحاد على التوقيع بشكل رسمي.

وأضاف رومانو عن بيولي مؤكدًا على أنه ينتظر الضوء الأخضر من أجل توقيع المستندات مع الاتحاد، وأن هناك أمور مستمرة داخل نادي الاتحاد بشأن التعاقد معه.