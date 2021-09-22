مستشار لابورتا يعلن موقف الإدارة من إقالة كومان

هناك بعض الشكوك في الهولندي

كشف إنريك ماسيب المستشار الرياضي في مجلس إدارة نادي برشلونة، عن الموقف الحالي من المدرب الهولندي رونالد كومان.

العديد من الشكوك أثيرت حول مصير كومان مع برشلونة الفترة الأخيرة، بعد الخسارة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا وغرناطة بالدوري الإسباني.

روبيرتو مارتينيز وأندريا بيرلو وإريك تين هاج وتشافي هيرنانديز، هم أقرب المرشحين لخلافة الهولندي في حالة رحيله، لكن الأمور لم تحسم حتى الآن وفقًا لما قاله مستشار الرئيس جوان لابورتا.

ماذا قال ماسيب؟

المستشار الرياضي لمجلس لابورتا قال في برنامج "Onze" على شبكة "Esport3":"كومان لا يزال لديه بعض الرصيد لأنه مدرب برشلونة، ومن المفهوم منحه الثقة حتى يستمر".

وأضاف:"بكل تأكيد تم الإشارة خلال الانتخابات إلى أن كل شيء يعتمد على النتائج، هل يشك لابورتا في كومان؟ عندما ترى أن الأشياء لا تسير بالشكل الصحيح فمن الطبيعي أن تشك، هناك قلق بشأن النتائج بالطبع".

وأما عن إمكانية التعاقد مع تشافي:"يوم من الأيام سينتهي به الأمر كمدرب لبرشلونة، لكن كومان موجود الآن".

كيف جاء رد فعل الإدارة على السقوط أمام غرناطة؟

لاعب كرة اليد السابق في برشلونة قال:"الناس ليسوا سعداء، لكنني رياضي وأعلم أن الأمور تسوء في بعض الأحيان وتعود لطبيعتها مرة أخرى".

وأضاف:"العلاقة بين كومان ولابورتا ودية وجيدة، الأمر لا يقتصر فقط على إلقاء التحية بينهما، ولكن في بعض الأحيان تتحول الأجواء إلى سلبية".

واستكمل حديثه:"قال لابورتا إن تجديد كومان كان قيد الانتظار، ولم يتصرف بقلة الاحترام تجاهه، لكنه يرى بعض الأهداف التي يجب الوفاء بها".

وأوضح:"الرئيس كان شديد الشفافية عندما أخبره في الصيف أنه سينظر في بدائل أخرى، كل شيء تمت دراسته والعديد من المواقف معلقة، وقررنا الاستمرار مع كومان في النهاية".

متى يلعب برشلونة مرة أخرى؟

النادي الكتالوني يلتقي غدًا مع قادش خارج ملعبه، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري، طمحًا في العودة للانتصارات من جديد.

جميع المؤشرات تؤكد ضرورة الفوز على قادش، وكذلك أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، من أجل حفاظ كومان على وظيفته.

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