لابورتا لجماهير برشلونة : استمروا في التشجيع ونحن نعلم ما سنفعله !

هل يرحل كومان؟

خرج جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، برسالة إلى الجماهير، بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الفريق في الوضع الحالي.

برشلونة سقط بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

هزيمة أخرى للفريق الكتالوني أمس ضد غرناطة، جعلت الشكوك تزداد حول مستقبل المدرب الهولندي رونالد كومان.

ولذلك قرر لابورتا الخروج لجماهير النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للتأكيد على عمله لإصلاح المشكلات الحالية.

وقال رئيس برشلونة:"مرحبًا بكم، أطلب منكم الاستمرار في تشجيع الفريق في كل المناسبات مثلما تفعلون، لأننا بحاجة لكم في هذه اللحظات الصعبة".

وأضاف:"سيسافر وفدًا من النادي هذا الأسبوع لحضور تجمع نادي المشجعين قبل حضور مباراة قادش، ونتمنى تحقيق الفوز هناك".

وتابع:"لا أعرف ما سيحدث لكن مهما حدث يجب الاستمرار في التشجيع في المباراة التالية ضد ليفانتي، ويجب أن نتحلى بالهدوء، فنحن نعرف ماذا سنفعل وسنصلحه".

يذكر أن مصادر صحفية أكدت رغبة برشلونة في إقالة كومان، ولكن النادي بحاجة للانتظار للحظة المناسبة لاتخاذ هذا القرار.

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ومن المقرر أن يستهدف النادي الكتالوني التعاقد مع روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، أو تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق السابق والمدرب الحالي للسد القطري وأندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق.