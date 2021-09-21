كومان يتشبث بمنصبه، وبديله المحتمل : شائعات مسلية !

هل يتولى المنصب هولندي آخر؟

يتشبث رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بمنصبه، وسط عاصفة من الانتقادات يتعرض لها الهولندي خلال الفترة الأخيرة.

برشلونة سقط بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ الأسبوع الماضي، في الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

هزيمة أخرى للفريق الكتالوني أمس ضد غرناطة، جعلت الشكوك تزداد حول مستقبل كومان، ليرتبط النادي بأكثر من مدرب آخر.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أنه رغم التفكير في إقالته، وظهور ترشيحات بقدوم إريك تين هاج وأندريا بيرلو وروبيرتو مارتينيز وتشافي هيرنانديز، إلا أنه يؤمن بإمكانية استمراره.

كلمة السر ستكون أمام قادش، في المباراة التي يلعبها برشلونة خارج ملعبه يوم الخميس القادم في الدوري الإسباني.

الفوز فقط هو الحل أمام كومان، ونفس الأمر أمام بنفيكا في الجولة الثانية لدوري الأبطال الأسبوع القادم، وفي حالة الإخفاق بأي من المواجهتين ستتم إقالته.

وعلى جانب آخر علق إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام، حول إمكانية انتقاله لتدريب برشلونة هذا الموسم.

وقال تين هاج قبل مواجهة سيتارد بالدوري الهولندي غدًا:"ماذا يمكنني أن أفعل بخصوص هذا الأمر؟ كل تركيزي الآن على أياكس فقط".

وأضاف:"هذه الشائعات ربما تكون مسلية بالنسبة لكم ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة لي".

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يذكر أن أياكس يمر بموسم مميز مع تين هاج، بتصدره بطولة الدوري بـ13 نقطة، حيث سجل 22 هدفًا واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.