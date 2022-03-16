مزراوي يعلن حقيقة توقيعه بشكل رسمي لبرشلونة

علق المدافع المغربي نصير مزراوي على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول توقيعه بشكل نهائي مع نادي برشلونة.

وينتهي عقد ظهير أياكس أمستردام هذا الصيف، مع تأكد رحيل اللاعب عن النادي الهولندي بالمجان من أجل خوض تجربة جديدة.

وبعد خروج أياكس من دوري أبطال أوروبا، أمس، الثلاثاء، بعد الخسارة من بنفيكا البرتغالي، خرج مزراوي للحديث عن مستقبله.

ماذا قال النجم المغربي؟

قال صاحب الـ24 سنة لوسائل إعلام هولندية:"لم أوقع على أي شيء مع برشلونة حتى الآن لا يوجد أي شيء ملموس".

وأضاف:"لست قريبًا من التوقيع لهم حتى الآن ولو حدث ذلك سأكون صادقًا معكم وأعلن الأمر".

ويأتي هذا الحديث بعد رؤية جوردي كرويف المسؤول بإدارة برشلونة، وهو يتابع المدافع المغربي من الملعب أمام بنفيكا.

هل ينتقل مزراوي إلى برشلونة؟

أشار الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو منذ بضعة أيام، إلى أن برشلونة هو النادي الأقرب لضم اللاعب وسط اهتمام من بايرن ميونخ وآرسنال وبعض الأندية الأخرى.

وأوضح أن النادي الكتالوني مستعد للتقدم بعرض تتراوح قيمته بين 3.7 و4 ملايين يورو بشكل ثابت لكل موسم.

وقد يصل هذا الاتفاق إلى 5 ملايين يورو في حالة استيفاء بعض الشروط، وهو المقترح الذي أعجب مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب.

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