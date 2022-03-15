وداعًا مانشستر يونايتد.. أتلتيكو مدريد ينهي أكذوبة دوري أبطال رونالدو!

ما أشبه الليلة بالبارحة، كريستيانو رونالدو يغادر دوري أبطال أوروبا بشكل مبكر، وهذه المرة مع مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد.

رونالدو كان يطمح في ممارسة هوايته المفضلة بهز شباك الفريق المدريدي، الذي تخصص في التغلب عليه سابقًا، ولكن الأمور لم تكن كذلك هذه الليلة.

كرة رأسية من رينان لودي مدافع الفريق الإسباني، أطاحت بأحلام رونالدو، وأنهت أكذوبة أنه "صاحب دوري الأبطال" كما أطلق عليه البعض.

لاشك أن صاحب الـ37 سنة يعتبر من أهم اللاعبين بالبطولة وتاريخ اللعبة عمومًا، حيث فاز بالمسابقة 5 مرات سابقة منهم 4 مناسبات مع ريال.

ولكن بالنظر إلى ما حققه رونالدو منذ رحيله عن النادي الإسباني في 2018، يبدو أن كلمة السر كان في ريال وليس اللاعب نفسه.

إخفاق مستمر

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اللاعب أخفق في الظهور الأول له مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، وخرج من ربع النهائي في موسم 2018/2019.

وما جعل الأمور أكثر قسوة على البرتغالي، كانت بخروج يوفنتوس ضد أياكس أمستردام، وهي المواجهة التي اعتقد الجميع أنها ستكون سهلة على الفريق الإيطالي.

وفي الموسم التالي كانت الصدمة أكبر، بتوديع السيدة العجوز للمسابقة على يد ليون الفرنسي في مفاجأة كانت أشبه بالصاعقة.

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وأما الموسم الماضي فلم يقل قسوة عن ما سبق، بخروج آخر محبط أمام بورتو البرتغالي، ليتسائل الجميع، ماذا حدث لرونالدو؟ وهل كان يستحق الأمر أن يجلبه يوفي خصيصًا بدفع 100 مليون يورو لضمه لفك النحس في هذه البطولة على وجه التحديد؟

وبعد فشل رونالدو في تقديم المطلوب منه بمساعدة الفريق الإيطالي للفوز بدوري الأبطال، عاد إلى يونايتد لاستعادة الأمجاد، ولكنه تعرض لفشل جديد.

هل هناك تقصير؟

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في الحقيقة الأمر هنا يبدو محيرًا لو قمنا بتقييم رونالدو على الجانب الفردي منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018 مع يوفنتوس ومانشستر.

اللاعب نجح في تسجيل 14 هدفًا وصنع 5 أهداف في 23 مباراة لعبها بالبطولة مع يوفنتوس خلال 3 مواسم في إيطاليا.

وأما خلال هذا الموسم فقد تمكن البرتغالي من تسجيل 6 أهداف في 6 مباريات مع الشياطين الحمر خلال المسابقة.

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وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن السبب ربما يكون في الاختيارات الخاطئة له بعد الرحيل عن سانتياجو برنابيو، لأن الأرقام تبدو في صالحه إلى حد كبير.

وربما افتقد اللاعب الشخصية والمقومات الجماعية التي يمتلكها ريال في هذه البطولة دونًا عن كل عمالقة أوروبا.

كابوس مدريد

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وبالنظر إلى هذه النسخة بالتحديد، سنجد أن العاصمة الإسبانية مدريد، كانت بمثابة النحس على رونالدو ومنافسه التقليدي ليونيل ميسي.

ويأتي ذلك بخروج البرتغالي على يد أحد القطبين في مدريد وهو أتلتيكو، الذي عبر إلى دور الثمانية لينهي عقدة تفوق رونالدو عليه.

0 - For only the third time in his Champions League career, Cristiano Ronaldo tonight played 90+ minutes in a match in the competition without having a single shot; the others were for Man Utd v Panathinaikos in November 2003, and for Real Madrid v Barcelona in May 2011. Blank. pic.twitter.com/zTCG9e4Scg — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2022

وما يزيد الأمور صعوبة أن هذه ستكون المرة الأولى التي ينهي فيها رونالدو موسمه من دون الحصول على أي بطولة منذ 16 سنة.

وأما ميسي فقد ودع البطولة كذلك على يد عملاق مدريدي آخر وهو ريال، الذي تفوق على باريس سان جيرمان 3/1 الأسبوع الماضي.

وبغض النظر عن المدينة التي أخرجت الثنائي، يبدو أن ما قيل مؤخرًا حول اقترابهما من نهاية توهجهما في الملاعب سيتحول إلى حقيقة قريبًا.

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