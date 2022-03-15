رسميًا | برشلونة ينعش اقتصاده بالتعاقد مع راعٍ جديد
أعلن نادي برشلونة إتمام التعاقد مع سبوتيفاي ليصبح راعيًا للفريق مع تغيير اسم ملعب "كامب نو".
التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ العقد الجديد سوف يمنح النادي الكتالوني أكثر من 280 مليون يورو ويمتد لثلاث سنوات.
وذكر النادي في بيان رسمي الاتفاق مع عقد مع الشركة السويدية المتخصصة في مجال الموسيقى لتكون الراعي الرسمي للبلوجرانا بداية من 1 يوليو 2022.
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وأوضح البيان أنّ الرعاية سوف تشمل فريق الرجال والنساء كما ستلعب دورًا في تجديد ملعب كامب نو والذي سيتغير اسمه إلى سبوتيفاي كامب نو ضمن مشروع "برسا إسباي".
كما أوضح البيان أنّ الاتفاق سوف يتم مناقشته مع الجمعية العمومية العاجلة يوم 3 أبريل المقبل وبعدها سوف يتم نشر تفاصيل التعاقد كافة.
ما تعليق جوان لابورتا على الرعاية الجديد؟
بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإنّ جوان لابورتا قال إنّه يشعر بالفخر أن يكون برشلونة رائدًا في مجال التعامل مع تطبيق خاص بالموسيقى لرعاية النادي لتكون المرة الأولى في التاريخ.
وتابع: "هذه الخطوة أيضًا استمرار في الاتجاه الذي نتخذه نحو عهد جديد لتطور النادي وإعادته للواجهة".
هل يمر برشلونة بأزمة مالية؟
رابطة أندية الدوري الإسباني نشرت منذ أيام الحد الأقصى للرواتب لأندية الليجا، ووصل برشلونة إلى -144 مليون يورو.
ويعني ذلك أنّ النادي الكتالوني بحاجة إلى بيع اللاعبين وزيادة مداخيل النادي من الرعاة أو توقيع اتفاقية CVC، إذ يحتاج النادي لدفع 1 يورو مقابل كل 4 مليون يورو زيادة في ميزانية الفريق.
وارتبط النادي بالتعاقد مع إرلينج هالاند ومحمد صلاح بجانب فرانك كيسييه وكذلك أندرياس كريستنسن.
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