مدرب الكونغو: ذهبت للحمام 4 مرات بسبب المغرب!

بطريقة كوميدية، عبر المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، على قرعة المرحلة النهائي بالتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما وقع مع منتخب المغرب.

وأوقعت القرعة منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره المغربي في مواجهة قوية، حيث جميع المؤشرات تشير إلى أفضلية أسود الأطلس في هذه المواجهة.

ماذا قال كوبر عن مواجهة المغرب والكونغو الديمقراطية؟

المدرب الأرجنتيني قال خلال تصريحات عبر برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ذهبت إلى الحمام 4 مرات، بعد أن عرفت نتيجة قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم".

هيكتور كوبر واصل: "لا أعتقد أن المدير الفني لمنتخب المغرب فعل مثلي وذهب إلى الحمام، والبعض قال أن المنتخب الذي سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية سيكون سعيدًا".

وأردف: "هذا الأمر يشجعني على تقديم أداء جيد، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث في المواجهة القادمة".

كوبر: ذهبت إلى الحمام ٤ مرات فور علمي بمواجهة المغرب في تصفيات المونديال



تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/oV4buPWi76 #اللعيب#MBCMASR pic.twitter.com/Z57wVpP23v — اللعيب (@ELla3ebshow) January 22, 2022

ما هو تعليق كوبر على مواجهة مصر والسنغال؟

وعلق كوبر على مواجهة مصر والسنغال، حيث قال: "منتخب مصر يمتلك فرصة لعبور منتخب السنغال، خاصة أنني لم أشاهد المنتخب السنغالي تقدم أداء مميز في أمم إفريقيا حاليًا".

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر يستطيع التأهل إلى كأس العالم على حساب السنغال، وفرصته في التأهل قائمة، ولكن يجب عليه أن يحسن من أدائه".

يذكر أن كوبر هو من قاد منتخب مصر للصعود إلى كأس العالم الماضية 2018 التي أقيمت في روسيا، قبل أن يرحل بعد انتهاء مشوار الفراعنة بالبطولة.

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