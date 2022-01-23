بالتزامن مع أمم إفريقيا .. حريق هائل في ملهى ليلي بالكاميرون

أعلنت الحكومة الكاميرونية عن اندلاعب حريق هائل في أحد الملاهي الليلية بمديمة ياوندي عاصمة الكاميرون، في الوقت الذي يشهد استضافة البلاد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الوقت الحالي، والتي ستنتهي يوم 6 فبراير المقبل، حيث ستبدأ منافسات دور الـ16 اليوم الأحد، بمواجهتي بوركينا فاسو أمام الجابون، ولقاء نيجيريا أمام تونس.

ما هي تفاصيل حريق الملهى الليلي بالكاميرون؟

ووفقًا لما أعلنته رئاسة وزراء الكاميرون، فإن الحريق وقع في نادي يدعى "ليفز" الليلي في حي باستوس الراقي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي يتواجد به العديد من السفارات ومساكن الدبلوماسيين.

الحريق نجم عن الألعاب النارية التي كثيرًا ما يتم استخدامها في هذه الأماكن، التهمت أولًا سقف المبنى، ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع بين المتواجدين.

مسؤول هيئة الإطفاء كشف عن حالة الذعر التي كانت توجد حينما وصلت، حيث أكد على أن الحريق كان قوي والدخان كان كثيفًا، ولكن تمت السيطرة على الأمور.

وشهد هذا الحادث المأسوي سقوط 16 قتيلًا و5 جرحى، حيث أكد حارس الأمن المتواجد بالملهى، على أن الأمور شهدت تطورًا كبيرًا في وقت قياسي، حيث كانت الساعة حوالي 2 صباحًا، في الوقت الذي يشهد بدء توافد الزبائن، ولذلك وقع الكثير من الضحايا".

هل يؤثر هذا الحريق على استضافة الكاميرون لكأس أمم إفريقيا؟

بالطبع لن تتأثر بطولة كأس أمم إفريقيا بهذا الحادث، حيث ستقام المباريات بشكل طبيعي دون أي تغيير، لأنها بعيدة كل البُعد عن الحريق الذي نشب.

بطولة كأس أمم إفريقيا شهدت الكثير من الصعوبات، أبرزها حالات العنف المستمرة في غرب البلاد، والتي بدأت في 2017 في مناطق ناطقة باللغة الإنجليزية.

تلك المناطق تريد الانفصال عن دولة الكاميرون التي تتحدث غالبية سكانها باللغة الفرنسية، كما تشهد الأوضاع الأمنية بعض الاضطرابات.

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