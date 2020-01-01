خليفة فييرا ومصدر الطاقة في آرسنال .. الإشادات تتوالى على النني بعد قمة مانشستر

تألق كبير للنجم المصري

توالت الإشادات على مستوى النجم المصري محمد النني بعد مساهمته في انتصار فريقه آرسنال على مانشستر يونايتد في "أولد ترافورد" مساء الأحد واستمراره في التألق هذا الموسم.

ومنذ عودته من الإعارة في بشكتاش مطلع الموسم، أصبح النني أساسياً في تشكيل ميكيل أرتيتا، وقدم عروضاً قوية، آخرها التألق في الانتصار بهدف نظيف على يونايتد بالدوري.

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وقال ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، لموقع النادي الرسمي: "ما ينقله مو للفريق أمر خاص للغاية، يملك طاقة خاص كشخص ويخلق الأجواء في غرف الملابس".

وأضاف: "قلت اليوم إننا بحاجة للطاقة الإيجابية وهو يجلب ذلك طوال الوقت، أعتقد أنه رائع، ألعب به دوماً بسبب مقوماته وكيف هو كشخص وما يقدم للفريق".

واستمر المدير الفني: "أحب اللاعبين الذين لا يشعرون بالغرور ويلعبون للفريق ويساهمون بغض النظر ذلك كان لدقيقة أو 96 دقيقة، هو يساهم في ثقافتنا والجميع يحبه، وإمكانياته كلاعب تظهر، دائماً كان إيماني به حاضراً".

مارتين كيون، مدافع ونجم المدفعجية السابق، هو الآخر أشاد بالنني مع "ديلي ميل": "آرسنال لم يفز في "أولد ترافورد" منذ 2006 ولم ينتصر على أي من الستة الكبار خارج ملعبه منذ 2015، ولكن أرتيتا كسر الأمرين بفضل ثنائي الوسط القوي".

وواصل: "كنت محظوظاً باللعب أمام ثنائيات قوية مثل جيلبيرتو سيلفا وفييرا وإيمانويل بيتي، يؤمنان لك الحماية، والنني وبارتي يقومان بذلك، التركيز كله على بارتي لأنه صفقة الصيف، ولكن النني هو الآخر يقوم بعمل جبار ومماثل للغاني".

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وأصبح النني عنصراً أساسياً في تشكيل أرتيتا للموسم الحالي، ليسترد مكانه الذي فقده مع المدرب السابق أوناي إيمري.