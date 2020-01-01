أرتيتا: مباريات أولد ترافورد مختلفة عن أي ملعب آخر وسعيد بآرسنال

أوباميانج في أفضل فتراته..

بدت السعادة واضحة على وجه وكلمات ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، في أعقاب الفوز الذي حققه فريقه على مانشستر يونايتد بهدفٍ نظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا هو الانتصار الأول الذي حققه الجانرز على الشياطين الحمر في أولد ترافورد على صعيد البريميرليج منذ 14 عامًا، في إنجاز يُحسب للمدرب الإسباني.

هدف المباراة الوحيد أتى عبر بيير أوباميانج من ركلة جزاء ليرد بذلك على الانتقادات الكبيرة التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة بعد عجزه عن التسجيل بآخر المباريات.

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أرتيتا بعد المباراة تحدث للصحافة وقال "أنا سعيد لأن كل مهاجم يحتاج إلى أهداف، وفي هذه اللحظة علينا أن نصنع المزيد لأوبا، لقد سجل هدفًا حاسمًا وهذا سيرفع ثقته بنفسه".

كما أضاف "أنا سعيد لأننا لعبنا بشجاعة وشخصية كبيرتين، أردت أن أُبقيّ الأمر هادئًا للاعبين، أردت خلق الثقة وطالبتهم بأن يظهروا من نحن كفريق الآن".

وتابع "كان لديهم تشكيلًا صعبًا حقًا من أربعة لاعبين في خط الوسط مع ثنائي يجهدان خط الدفاع باستمرار في الهجوم، كان بإمكاننا تسجيل هدفين في الشوط الأول وعندما سجلنا كان علينا إدراك اللحظة التي نحن فيها".

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وأتم "الأمر مختلف عن أي ملعب آخر. بشكلٍ فردي، عليك أن تكسب كل المعارك، وكان أداء كل لاعب لدينا من الطراز الرفيع اليوم".

أما أوباميانج فأعرب هو الآخر عن سعادته وقال "انتصار كبير جدًا، كانت ليلة صعبة للغاية لكنني سعيد للغاية لأننا قدمنا أداءً جيدًا، لقد مر وقت طويل منذ أن فزنا هنا".

واختتم "قام الفريق بعمل رائع، كان الجميع يبذل قصارى جهده ولهذا فزنا، كُنّا نعلم من البداية أن علينا أن نثق في العملية التي نحن فيها الآن، أرتيتا يقدم شيئًا لطيفًا وعلينا أن نتبعه".

يذكر أن آرسنال بات في المركز الثامن من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن المتصدر ليفربول.