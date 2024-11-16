محمد الدعيع؟ النصر يتقدم بشكوى رسمية ضد إساءات لاعب دولي سابق!

النصر يتحرك ضد الإساءة ضده وضد جماهيره

تحرك نادي النصر بشكل رسمي، وتقدم بشكوى ضد لاعب دولي سابق، بسبب الإساءات المتكررة خلال الفترة الأخيرة، رافضًا الصمت أمام تلك التصرفات.

وكشف الإعلامي علي العنزي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن إدارة النصر تقدمت بشكوى ضد لاعب دولي سابق، بسبب الإساءات المتكررة تجاه النادي وجماهيره.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين جماهير النصر ومحمد الدعيع أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، بسبب تقليل الأخير من العالمي وجماهيره.

وكان آخر تلك الوقائع هو رد الدعيع على أحد مشجعي الهلال قائلًا: "سالم الدوسري حارقهم ولا تلوموني في حبه، لأنه يمنحنا المتعة الكروية وهو أفضل من كل الأجانب بالدوري الذين استقطبهم صندوق الاستثمارات السعودية".

وأضاف الدعيع: "الدوسري استطاع أن يرفع بطولات لم يتمكن أحد من المحترفين الذين يتقاضون الملايين من الصندوق رفعها، ولن يرفعوها أبدًا طالما سالم (الخلاط) موجود".

جاء ذلك بعد أن كان الدعيع نشر عبر حسابه تغريدة بشأن البطولات والإنجازات التي حققها خلال فترة الألفينات، لتسخر منه جماهير النصر، ليرد بتغريدة أخرى بها صورة "حمار" معلقًا عليها "شلون عاد هذا يفهم!!!".