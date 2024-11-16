بعد أزمة "الحمار" .. الدعيع يواصل القصف: سالم الدوسري حرقهم وقهر "محترفي الصندوق"، ولا أنكر قيمة أسطورة النصر!

الحارس التاريخي للهلال يواصل إثارة الجدل..

يواصل محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال ومنتخب السعودي السابق، تصريحاته المثيرة للجدل التي أدخلته في صدامات شرسة مع جماهير الغريم التقليدي النصر.

وكان الدعيع الملقب بـ"الأخطبوط"، قد نشر تغريدة لتعريف الجيل الجديد بإنجازاته، لكنه وجد سخرية من بعض جماهير النصر، مقللة من إنجازاته؛ ليرد الحارس الدولي المعتزل بتذكيرهم ببعض الهزائم التاريخية لفريقهم، مع استخدام ألفاظ صادمة مثل "الحمار" و"الفقر".

ودخل الدعيع في ساحة نقاش صوتية على منصة "X" (تويتر سابقًا)، بمشاركة عدد كبير من جماهير الهلال والنصر، تحدث خلالها عن إنجازات نادي الهلال وكال المديح لنجمه وقائده الحالي سالم الدوسري".

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وتلقى الدعيع دعمًا من أحد مشجعي الهلال، قائلًا: "قومت حظ الحمير يا الدعيع .. أنت أسطورة الأساطير وأخطبوط حراسة المرمى وسالم الدوسري أسطورة غصبًا عن الجميع".

ورد الدعيع: "سالم الدوسري يخلط خلط وحارقهم، لا تلوموني في حب سالم لأنه يمنح الجميع المتعة الكروية وهو أفضل من كل الأجانب في الدوري الذين استقطبهم صندوق الاستثمار السعودي".

وأضاف: "سالم رفع بطولات لم يستطع أحد من المحترفين الذين يتقاضون الملايين من الصندوق رفعها، ولن يرفعوها أبدًا، طالما سالم (الخلاط) موجود".

وقاطع أحد مشجعي النصر، الدعيع، قائلًا: "يبقى ماجد عبد الله أسطورة النصر والسعودية الأولى"، ليرد حارس الهلال وعميد لاعبي العالم سابقًا وكأنه استشعر الحرج من كلماته: "هذا الشيء ما يخفى على أحد، ماجد يبقى أسطورة الكرة السعودية بدون شك".