بدأ الحديث بإنجازاته وانتهى بوصف الجمهور بـ"الحمار" .. الدعيع يثير الجدل ومطالب للشنيف بإيقافه!

حتى محبوه عاتبوه على النزول لهذا المستوى أمام الانتقادات!

بين الحين والآخر، يكتب محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة مرمى الهلال والكرة السعودية، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تثير الكثير من الجدل، وغالبًا ما يكون الجدل من وراء إنجازاته في الملاعب كما هو هذه المرة أيضًا.

"الأخطبوط" - كما كان يلقب خلال مسيرته في الملاعب - نشر تغريدة موجهة لجيل الألفينات تحديدًا، مستعرضًا خلالها إنجازاته كونهم لم يعاصروها؛ من التتويج بكأس المؤسس الملك عبدالعزيز عام 2000، وكأس العالم للناشئين 1989، بخلاف عدد من الألقاب الشخصية.

وأضاف موجهًا حديثه لجيل 2000: "لعبة بسيطة معك، شف تاريخ ميلادك وتاريخ إنجازي في العام الي أنت ولدت فيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كثيرون تفاعلوا مع لعبة الدعيع، لكن بعض جماهير الأندية المنافسة تعمدت تذكيره بالهزائم الثقيلة التي تلقاها في الملاعب أيضًا كالثمانية أهداف التي استقبلها أمام ألمانيا في كأس العالم 2002.

وفجأة عقب تغريدة الإنجازات، نشر الدعيع تغريدة أخرى، مرفقة بصورة "حمار"، علق عليها: "شلون عاد هذا يفهم!!!"، فسرها الكثيرون بأنها رد على من قللوا منه في التغريدة السابقة.

محبو أسطورة حراسة مرمى الكرة السعودية عاتبوه على النزول لهذا المستوى أمام الانتقادات، مطالبين إياه بالتعاقد مع شخص يدير له حسابه بصورة أفضل أو عدم الرد نهائيًا على أي انتقادات.

فيما وجه آخرون مطالب بإيقافه إعلاميًا، مطالبين خالد الشنيف؛ مقدم برنامج "دورينا غير"، الذي يعمل به الدعيع محللًا فنيًا، أن يمنعه من الظهور معه مجددًا، نظير عدم احترامه للجماهير.