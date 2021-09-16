مجلس إدارة برشلونة يطالب بإقالة فورية لكومان ولابورتا متردد

هل يخضع لابورتا؟

تزداد الصعوبات في مطاردة مدرب برشلونة رونالد كومان، وهذه المرة بما كشفته التقارير الصحفية بخصوص اجتماع مجلس إدارة النادي الكتالوني يوم الخميس.

وخسر برشلونة من بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في كامب نو بمباراة أقل ما توصف بالكارثية ضمن دوري أبطال أوروبا، وخرج كومان بعدها بتصريحات مستفزة بعض الشيء حول الوضع الرياضي للبلوجرانا.

ويبدو أن ما قاله الهولندي ترك أثرًا كبيرًا على المسؤولين في برشلونة، حيث أكدت القناة الثالثة الكتالونية أن مجلس إدارة النادي طالب الرئيس جوان لابورتا بإقالة كومان فورًا من منصبه.

لماذا يرفض لابورتا إقالة كومان الآن؟

الغريب وأنه على الرغم من سوء العلاقة بين لابورتا وكومان وتوترها في الأيام الأخيرة، إلا أن الرئيس الكتالوني لا يزال مترددًا بشأن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.

تردد لابورتا يرجع في المقام الأول إلى عدم وجود مدرب بديل يمكن الاعتماد عليه في هذه الفترة العصيبة، إذ يرفض جوردي كرويف خلافة كومان بسبب العلاقة الشخصية بينهما، ويود تشافي هيرنانديز العمل من بداية الموسم.

أما مدرب برشلونة ب، سيرجي بارجوان، فلا يحظى بقبول لابورتا الذي يعتبر أنه غير مؤهل لهذا المنصب حاليًا ولن يكون الدفع به مثل الدفع ببيب جوارديولا في 2008.

هذا إلى جانب أمر آخر هام وهو أنه في حالة إقالة كومان سيكون على إدارة برشلونة الحالية دفع مبلغ كبير نظير ذلك، وهو أمر صعب بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحرج في كامب نو.

هل تتم إقالة كومان قريبًا؟

في كل الأحوال، المؤكد بحسب القناة الثالثة الكتالونية وكذلك صحيفة آس هو أن مستقبل كومان مشكوك فيه كثيرًا، وإن رفض لابورتا الآن إقالته فقد يقبلها خلال الأسابيع المقبلة حال تراجع النتائج.

برشلونة بدأ موسمه بصورة جيدة بالفوز في مباراتين من ثلاث في الدوري الإسباني، لكنه فاجأ الجميع بأداء متواضع جدًا أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال بعد ذلك.

وستلتقي كتيبة رونالد كومان مع غرناطة ثم قادش ثم ليفانتي في مدة أقل من أسبوع بالدوري الإسباني، ثم يطير إلى البرتغال لمواجهة لن تكون سهلة أمام بنفيكا، وهذا التلاحق في المباريات قد يؤخر كثيرًا قرار إقالة الهولندي نظرًا لضيق الوقت.

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