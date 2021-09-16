ليوناردو يكشف خفايا وصول ميسي إلى باريس ولغز راموس

مدير باريس سان جيرمان الرياضي يكشف أسرار الصيف المذهل لفريقه فيما يتعلق بسوق الانتقالات.

كشف البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سوق الانتقالات التاريخي الذي قام به ناديه خلال الصيف الحالي، والذي توجه بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان تعاقد خلال الصيف الحالي مع ميسي، بالإضافة إلى الإسباني سيرخيو راموس، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، والهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

ليوناردو تحدث في وقت سابق عن محاولة ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع كيليان مبابي، والسبب الذي دفع ناديه لرفض العروض التي قدمها النادي الملكي.

واستمرارًا لمقابلته مع قناة "كنال +" الفرنسية، كشف ليوناردو عن طريقة ناديه في التحرك خلال سوق الانتقالات، وطريقة تعاقده مع ليونيل ميسي.

ماذا قال ليوناردو عن التعاقد مع ميسي؟

وخلال المقابلة، قال ليوناردو عن تعاقد باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي: "قمنا بالأمور بالطريقة المثالية، ميسي شخص صريح وجاد وصارم، فكرته كانت البقاء في برشلونة، لا يمكنني إخفاء تواصلنا معه من قبل، ولكن ليس قبل شهر يناير أبدًا".

وأضاف: "تحدثنا، لكن كان من الواضح أن رغبته كانت البقاء في برشلونة، بعد ذلك تعقدت الأمور، والرغبة التي أظهرها للقدوم إلى باريس حفزتنا للقيام بالصفقة".

ماذا قال ليوناردو عن محاولة منح ميسي الرقم 10؟

وتطرق ليوناردو خلال الحوار للحديث عن محاولة البرازيلي نيمار منح الرقم 10 في باريس سان جيرمان إلى ميسي.

وقال البرازيلي: "لن أخوض في التفاصيل، لكن بالطريقة التي حدث بها الأمر فقد كان مؤثرًا".

وأضاف: "ميسي لا يتحدث كثيرًا، لكن قال إن نيمار يريد ترك الرقم 10، لكنه رفض، الأمر كان متروكًا بالكامل إلى نيمار".

وتابع: "في النهاية طلبنا من رابطة الدوري استثناء من أجل حصول ميسي على الرقم 30، لقد كان لطيفًا جدًا من نيمار منحه فرصة للاختيار".

ماذا قال ليوناردو عن لغز راموس؟

ليوناردو تحدث لفترة وجيزة عن سيرخيو راموس، والذي منذ وصل إلى باريس سان جيرمان لم يلعب أي مباراة رسمية.

راموس يعاني من إصابة في ربلة الساق، وتعرض لانتكاسة مؤخرًا، لكن ليوناردو ليس قلقًا على وضع القائد السابق لنادي ريال مدريد.

وقال البرازيلي: "كنا نعلم أنه لديه مشكلة، وكنا نعلم أنه لم يكن في حالة جيدة، وأنه كان يتعافى من إصابة".

وأضاف: "قضى إجازته وبعد ذلك توصلنا إلى اتفاق، إنه عقد لمدة عامين وليس لمدة شهرين، إنه ليس جاهزًا الآن، هذا كل شيء".

ماذا قال ليوناردو عن المنافسة بين دوناروما ونافاس؟

وأنهى ليوناردو مقابلته بالحديث عن المنافسة على مركز الحارس الأساسي بين الكوستاريكي كيلور نافاس والإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وقال ليوناردو: "اليوم نحن نخلق منافسة على كل المراكز، نحن نتحدث عن حارس يبلغ من العمر 22 عامًا، ونافاس بعمر 34 عامًا، بوجودهم سندير الأمر".

وتابع: "كل شيء واضح في الفريق، ليس فقط لحارسي المرمى، ولكن للجميع، المدرب هو من سيقرر".

واختتم ليوناردو حديثه قائلًا: "وجود مثل هؤلاء اللاعبين يمنحنا القدرة التنافسية الحقيقية التي نريدها".

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