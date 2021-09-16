سيضحي بأي شيء.. فاتي يخبر مينديش برغبة الاستمرار في برشلونة

أنسو فاتي يؤكد لوكيل أعماله أن أولويته الاستمرار في برشلونة بأي ثمن.

يواصل أنسو فاتي عملية تعافيه على أمل الدخول قريبًا في خطط الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، لكنه مع ذلك ينظر إلى مستقبله في ملعب "كامب نو".

ويغيب أنسو فاتي عن برشلونة منذ عشرة أشهر بسبب إصابة في الركبة أدت إلى مضاعفات كادت تعصف بمسيرته.

أنسو فاتي تناول العشاء مع البرتغالي جورج مينديش وكيل أعماله مساء الأربعاء، في موعد غير رسمي، شهد تواجد ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة وصديق مينديش المقرب، بالإضافة إلى عائلة اللاعب.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن الحديث الذي دار بين عائلة فاتي ومينديش قبل وصول مايتو أليماني إلى المطعم.

مينديش نقل إلى فاتي ثقة برشلونة الكاملة فيه، وأنه بالنسبة إليهم حاضر ومستقبل النادي، كما يتضح من الرقم 10 الذي حصل عليه بعد رحيل ليونيل ميسي.

ويدرس مينديش عرض التجديد الذي سيقدمه برشلونة إلى فاتي، وأخبر عائلة اللاعب أن الأزمة الاقتصادية للنادي ستجبره على اقتراح عقد مخفض في البداية، وأن الراتب سيتحسن بمرور السنوات.

ويتفق أنسو وعائلته تمامًا مع هذا الاقتراح، حيث يدرك المهاجم الشاب تمامًا أن الوضع المالي لبرشلونة غير مستقر، وأن أولويته الاستمرار في "البلوجرانا" وتكييف عقده مع السياق الحالي.

وحتى الآن، لم يجلس مينديش مع أليماني للتفاوض على عقد أنسو فاتي الجديد، لكن إرادة اللاعب وبرشلونة تسير في نفس الاتجاه، ووكيل أعماله مؤيد أيضًا لتلك الرغبة.

وفي يونيو الماضي، عندما قدم أنسو فاتي قميص برشلونة الجديد في ملعب "كامب نو"، أوضح اللاعب إلى أليماني أن أولويته الوحيدة عن الاستمرار في النادي الكتالوني.

ويهتم أنسو حاليًا فقط بالنجاح في برشلونة، ولا يريد سماع أي شيء آخر، وهذه هي الرغبة التي لطالما نقلها إلى إدارة النادي.

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