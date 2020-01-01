مباشر - أخبار اليوم الأخير في سوق انتقالات شتاء 2020

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة أخبار اليوم الأخير من سوق الانتقالات 2020..

أصبحنا على بعد سويعات من نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2020، ومازالت العديد من الأندية الأوروبية لاسيما الكبيرة منها في حالة لاستكمال صفوفها حتى الآن.

أُبرمت العديد من الصفقات في الميركاتو في جميع أنحاء القارة العجوز، وشهدنا العديد من المفاجآت لعل أبرزها انضمام المهاجم الشاب إيرلينج هالاند لبوروسيا دورتموند قادمًا من سالزبورج، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بكبار القارة العجوز على غرار ريال مدريد ومانشستر يونايتد وغيرهما.

الحدث الأقوى في سوق الانتقالات كان في الدوري الإيطالي الذي عاد إليه أحد جواهره السابقة، وهو زلاتان إبراهيموفيتش الذي عاد لميلان بعد فترة من الغياب استمرت لقرابة 9 سنوات، ارتدى خلالها أقمصة باريس سان جيرمان والشياطين الحمر في أوروبا.

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لكن يبقى اليوم الأخير من الميركانو دائمًا ذو طابع خاص لسرعة إبرام الصفقات خلاله وانضمام العديد من اللاعبين للأندية، وهنا وجب علينا نقل أحداث هذا اليوم مباشرةً طوال اليوم، فلا تذهبوا بعيدًا..

أخبار انتقالات اليوم الأخير من الميركاتو "31-1-2020":

تشيلسي متمسك بالأمل الاخير للحصول على كافاني

مازال نادي تشيلسي يحاول في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية في إقناع وكلاء المهاجم كافاني بالرحيل إلى البلوز فيما تبقى من الموسم الحالي .

كافاني لديه مشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن الرحيل على سبيل الإعارة فهو يرغب في الانتقال بشكل نهائي، وكان هداف الدوري الفرنسي قريب من أتلتيكو مدريد حتى أن بعض المواقع رصدت الخبر بشكل رسمي .

الجدير بالذكر أن المدير الفني الألماني توخيل أخرج اللاعب من حساباته تماماً بعد تألق إيكاردي في الموسم الحالي ومن الواضح أن كافاني قد يقبل بنظام الإعارة من أجل المشاركة .

تحركات أخيرة للإنتر من أجل جيرو

يحاول مسئولي نادي الإنتر إنهاء المفاوضات مع نادي تشيلسي من أجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو بعد طلب من جانب المدير الفني الإيطالي كونتي .

جيرو يعلم تماماً أنه لن يكون الخيار الأساسي للمدرب الإيطالي لكن الأخير يثق فيه كثيراً رغم تألق لوتارو مارتينيو بالإضافة إلى لوكاكو .

يُذكر أن مهاجم نادي أرسنال السابق لم يعد لديه فرصة في المشاركة مع نادي تشيلسي تحت قيادة لامبارد بعد تألق أبراهام ورغبة البلوز في التعاقد مع كافاني .

ماتيتش متردد في مستقبله داخل مانشستر يونايتد

يعيش النجم الصربي ماتيتش في تردد كبير حول قراره بالبقاء أو الرحيل من مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي بعد عدة عروض من جانب الدوري الأمريكي .

في المقابل المدير الفني النرويجي سولشار بدأ في الإعتماد على اللاعب كثيراً خلال المباريات الأخيرة بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق، حتى أن اللاعب فاجئ الجميع بمستواه المقبول خاصة في مباراة مانشستر سيتي بالكأس .

الجدير بالذكر أن إدارة اليونايتد تفكر في تقديم عرض لمدة عام للنجم الصربي دون وجود تأكيدات على هذا التفكير .

توتنهام يأمل في التخلص من وينياما قبل نهاية الميركاتو

يتحرك مسئولي توتنهام بقوة خلال اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي لتسويق النجم الكيني وينياما لبيعه قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية اليوم .

النجم الكيني لم يقنع المدير الفني جوزيه مورينيو إطلاقاً حيثُ يرغب في تخفيف ضغط دكة البدلاء في المشاركة من أجل التركيز أكثر مع اللاعبين .

الجدير بالذكر أن هناك عدد من الأندية الإنجليزية الراغبة في التعاقد مع اللاعب دون وجود عروض رسمية حتى الأن .

إيمري تشان في ألمانيا من أجل الكشف الطبي

توجه اللاعب الألماني ذو الأصول التركية إيمري تشان إلى ألمانيا تحديداً في بوروسيا دورتموند من أجل توقيع الكشف الطبي عليه قبل الإعلان الرسمي لصفقة .

تشان سيرحل من يوفنتوس بنظام الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء وقد وصلت الصفقة إلى مليون يورو لمدة عام بينما تفعيل بند الشراء يستلزم عليه دفع 23 مليون يورو .