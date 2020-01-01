جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 في دوري أبطال أسيا، والدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والإسباني، والدوري المصري والفرنسي والقنوات الناقلة

مجموعة جديدة من المنافسات الكروية يشهدها اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠ في الدوريات والبطولات المختلفة في كل أنحاء العالم.

في بطولة دوري أبطال آسيا تبدأ اليوم فعاليات دور ال١٦ حيث يلتقي النادي الأهلي السعودي مع نادي شباب الأهلي الإماراتي الساعة ٣:٤٠ عصراً، كما يلتقي نادي استقلال طهران من إيران مع نادي باختاكور من أوزبكستان الساعة ٧:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

الدوري المصري تبدأ فعاليات الجولة ٣٠ من المسابقة حيث يستضيف نادي طنطا النادي الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ الجولة الثالثة حيث يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفاً على نادي برايتون الساعة ١:٣٠ ظهراً، كما يواجه نادي كريستال بلاس نادي ايفرتون في تمام الرابعة عصراً، كما يحل تشيلسي ضيفا على نادي ويست بروميتش الساعة ٦:٣٠ مساءً، ويواجه نادي بيرنلي نادي ساوثامبتون في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني يشهد اليوم بداية الجولة الثالثة حيث يحل خيتافي ضيفاً على ألافيس في تمام الواحدة ظهراً، ويستضيف نادي فالنسيا نادي ويسكا في الرابعة عصراً، ويواجه نادي إلتشيه نادي ريال سوسيداد الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يواجه نادي ريال بيتيس نادي ريال مدريد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 26 سبتمبر "26-9-2020":

دوري أبطال أسيا المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية الأهلي - شباب الأهلي الإمارات 15:40 مصر، 16:40 السعودية beIN Sports HD 7 أوزباكستان باختاكور - استقلال طهران إيران 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - مانشستر يونايتد 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 كريستال بالاس - إيفرتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 وست بروميتش ألبيون - تشيلسي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 بيرنلي - ساوثهامتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة ديبورتيفو ألافيس - خيتافي 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 3 فالنسيا - هويسكا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - ريال مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - أتلانتا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - بينفينتو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 كالياري - لاتسيو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 انتر ميلان - فيورنتينا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا‏ - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD

الدوري الفرنسي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة سانت إيتيان - رين 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 6 مارسيليا - ميتز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6

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