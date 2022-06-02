مبابي يكشف حقيقة مطالبته برحيل بوتشيتينو ونيمار

رسالة مختصرة جدًا من النجم الفرنسي

خرج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، للرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول رغبته بمغادرة ما لا يقل 14 شخصًا في باريس سان جيرمان.

وقام مبابي بتجديد عقده مع باريس مؤخرًا حتى عام 2025، موجهًا صدمة إلى ريال مدريد الذي كان قريبًا من الحصول على خدماته.

وخرجت بعض التقارير الصحفية التي أكدت أن مبابي سيكون له كلمة في القرارات الإدارية داخل النادي الفرنسي بعد التجديد.

ووصل الأمر لظهور تسريبات تؤكد توصيته إدارة النادي بالتخلي عن 14 شخصًا منهم ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق والمهاجم البرازيلي نيمار.

ومن جانبه حرص صاحب الـ23 سنة على الظهور بوسائل التواصل الاجتماعي للرد على هذه التكهنات التي انتشرت مؤخرًا.

وقام مبابي بالرد على منشور بموقع "تويتر" يتحدث عن هذا التقرير بكلمة واحدة فقط وهي "مزيف".

FAKE ❌ — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 2, 2022

ويغلق بذلك اللاعب الجدل تمامًا حول هذه الأنباء التي شككت في مستقبل نيمار وبوتشيتينو واحتمالية رحيلهما هذا الصيف.

يذكر أن مبابي يتواجد حاليًا بمعسكر المنتخب الفرنسي، من أجل المشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب الديوك غدًا، الجمعة ضد الدنمارك، قبل مواجهة كرواتيا يوم 6 يونيو الجاري.

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