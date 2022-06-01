قائمة مبابي السوداء .. 14 اسمًا يرغب في رحيلهم عن باريس سان جيرمان

يملك كيليان مبابي قوة مؤثرة في باريس سان جيرمان بعد تجديد عقده، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات بشأن المشروع الرياضي.

رغم إصرار كيليان مبابي أكثر من مرة خلال الأيام التي تلت تجديد عقده مع باريس سان جيرمان أنه لا يملك أي دور في خطط خارج الملعب، إلا أن التقارير تؤكد عكس ذلك.

ومنذ الكشف عن قرار مبابي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان وعدم الانتقال إلى ريال مدريد، والتقارير تشير إلى أن المهاجم الفرنسي أصبح لديه دور في اختيار اللاعبين الجدد والطاقم الفني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلت تقريرًا يفيد بأن مبابي قد وضع قائمة سوداء، للأشخاص الذين يريد رؤيتهم بعيدًا عن "حديقة الأمراء".

وتضم القائمة 14 شخصًا، لا يرغب مبابي في أن يتواجدوا ضمن مشروع الفريق في المستقبل القريب، وأن يرحلوا بأسرع شكل ممكن.

ومع رحيل البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي عن باريس سان جيرمان، والوصول المرتقب للبرتغالي لويس كامبوس، فإن الاسم الأول في قائمة مبابي حاليًا هو المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وعلى الرغم من أن بوتشيتينو عبر علانية عن رغبته في الاستمرار، إلا أن ذلك لن يحدث على الأرجح، وسيكون على باريس سان جيرمان البحث عن بديل.

الاسم الأبرز فيما يخص اللاعبين الذين يريد مبابي رحيلهم هو البرازيلي نيمار، شريك مبابي في خط الهجوم.

وعلى الرغم من وجود تكهنات في الأسابيع الأخيرة حول احتمالية رحيله، إلا أن نيمار شدد على أنه يريد النجاح مع النادي الباريسي، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن عقده ممتد حتى يونيو 2025.

وإلى جانب نيمار، فإن قائمة مبابي السوداء تضم 12 لاعبًا في صفوف باريس سان جيرمان.

ويبدو أن مبابي يريد تفكيك الحزب اللاتيني في باريس سان جيرمان، حيث تضم القائمة أسماء الثنائي الأرجنتيني ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس.

ويرغب مبابي أيضًا في التخلص من تيلو كيرير، ويوليان دراكسلر، ودانيلو، وأندير هيريرا، ولايفن كورزاوا، وبابلو سارابيا، وخوان بيرنات، وإدريسا جاي، وكولين داجبا، وسيرجيو ريكو.

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