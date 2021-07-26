مبابي في ريال مدريد.. جوهرة لا تكفي لتزيين التاج أحيانًا

اقتراب كيليان مبابي من ريال مدريد لا يعني حل مشاكل الفريق الإسباني.

الاسم الأكثر ترديدًا حاليًا في سوق انتقالات ريال مدريد الصيفية هو الفرنسي كيليان مبابي.

لاعب باريس سان جيرمان الشاب هو الحلم الأكبر لريال مدريد ورئيسه فلورينتينو بيريز منذ سنوات؛ فهو الذي سيخلف الهداف التاريخي للفريق كريستيانو رونالدو ويُبنى عليه جلاكتيكوس جديد.

لكن هل يكفي مبابي وحده هذا الصيف لفريق ريال مدريد أم أنه بحاجة لتدعيمات أخرى عاجلة في صفوفه؟

مبابي الجوهرة المنتظرة

ما إن بدأ اسم كيليان مبابي في الظهور مع موناكو الفرنسي في 2017 حتى ارتبط بريال مدريد؛ الربط وقتها كان مبررًا فاللاعب كشف عن قدوته وهيامه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وقتها.

خطف باريس سان جيرمان مبابي من ريال مدريد وكل الراغبين في ضمه.

لكن مبابي المتوج مع بلاده بكأس العالم، وهو لم يتجاوز العشرين سنة بعد من عمره، يبدو قريبًا من الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية.

يتبقى لمبابي موسم في عقده مع باريس؛ حتى الآن لم يجدد مع ناديه.

النادي الفرنسي على لسان رئيسه ومالكه القطري ناصر الخليفي قال في وقت سابقه إن ناديه لن يدع مبابي يرحل هذا الصيف أو يتركه يرحل مجانًا الصيف المقبل.

إلا أن اللعبة يبدو تغيرت فرغم محاولات الباريسيين الإبقاء على كيليان وزيادة راتبه لكنه راغب في الرحيل وتحديدًا لريال مدريد.

صديق مقرب للفرنسي كريم بنزيما ويوتيوبر شهير قال إن مصدر في ريال مدريد أبلغه إن مبابي سيوقع لريال مدريد هذا الصيف، تحديدًا في آخر أسبوع من أغسطس، وهو ما أكده برنامج إل شيرينجيتو الشهير.

هل يحل قدوم مبابي مشكلات ريال مدريد؟

عانى ريال مدريد كثيرًا الموسم الماضي الذي خرج فيه الفريق صفر اليدين من البطولات.

معاناة ريال مدريد تمثلت في الإصابات التي ضربت الفريق والشلل الهجومي في بعض الفترات خاصة لو غاب كريم هداف الفريق.

ولم يقدم حتى الآن البلجيكي إيدين هازارد إي إضافة لخط هجوم ريال مدريد نظرًا لغيابه المتكرر بسبب الإصابات، أما زميله الويلزي جاريث بيل فأزمته مع ريال مدريد تبدو معقدة منذ سنواتK وعودته من الإعارة مع توتنهام ربما تحيط الشكوك بفائدتها للفريق الإسباني.

بلا شك سيقدم مبابي إضافة كبيرة لريال مدريد لما قدمه منذ ظهوره خاصة مع صغر سنه فاللاعب يبلغ من العمر 22 سنة وما زال أمامه وقت كبير للتألق.

سيقدم كيليان للمدرب كارلو أنشيلوتي حلًا هجوميًا مهمًا لا جدال في ذلك، بالإضافة إلى تفاهمه مع مهاجم ريال مدريد مواطنه كريم بنزيما.

هل يكفي مبابي ريال مدريد هذا الصيف؟

تعاقد ريال مدريد مع صفقة وحيدة حتى الآن هو المدافع دافيد ألابا المنتهي عقده مع بايرن ميونخ.

مقابل ألابا رحل قائد الفريق سيرخيو راموس والذي انتقل بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان.

رحيل آخر محتمل من صفوف الريال سيكون للفرنسي رافاييل فاران المتجه إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الأيام المقبلة.

الأمر يبدو غير منطقي؛ قلبا دفاع ريال مدريد يغادران دون تدعيم للخط الذي كان بحاجة للتدعيم من الأساس منذ موسمين لمواجهة أي غياب لراموس أو فاران.

صحيح ألابا يلعب في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر لكن تدعيم واحد لا يكفي.

خط وسط ريال مدريد أيضًا بحاجة إلى تدعيم؛ الثلاثي توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش يسيطرون عليه مع فالفيردي لكن ربما على ريال مدريد التفكير في بديل لهؤلاء خاصة مع تقدم سن مودريتش الذي جدد تعاقده مع الفريق لموسم جديد ينتهي بنهاية الصيف المقبل.

تدعيمات لخط دفاع ريال مدريد ولاعب وسط بجانب كيليان ربما سيفي ذلك بالغرض لمحو الموسم الماضي من ذاكرة مشجعي المرينجي.

كرة القدم لعبة جماعية؛ صحيح قد تنقذك المهارات الفردية مرة أو أكثر؛ لكن ما العمل إن غابت؟ قدوم مبابي فقط ربما سيشبه الجوهرة الموجودة في منتصف تاج والتي يلزمها حولها بعض الجواهر الصغيرة لتلمع أكثر.

اقرأ أيضًا:

مبابي يخبر بوتشيتينو قراره الأخير بشأن الاستمرار في باريس

"مبابي يطلب الانتقال لريال مدريد، وزيدان أوقف صفقة دي بيك"

أسبوعان حاسمان في مستقبل كيليان مبابي