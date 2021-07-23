مبابي يخبر بوتشيتينو قراره الأخير بشأن الاستمرار في باريس

وصل مبابي يوم الخميس إلى باريس سان جيرمان للاستعداد للموسم الجديد، وأخبر بوتشيتينو بالقرار حول مستقبله.

دخلت عملية انتقال الفرنسي كيليان مبابي إلى نادي ريال مدريد الإسباني مراحلها الأخيرة بالفعل، وذلك مع عودة اللاعب إلى العمل مع ناديه باريس سان جيرمان.

ويعد كيليان مبابي الهدف الأساسي لنادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، حيث تسعى إدارة النادي الملكي لضم اللاعب الذي يدخل الموسم الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان.

وتواجد مبابي يوم الخميس في مدينة لوجيس الرياضية، حيث اقتصرت زيارته على الخضوع للقياسات البدنية والتحاليل المختلفة.

لكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن مبابي كان لديه وقت للقاء الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، وأطلعه بالفعل على القرار النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.

ويحاول باريس سان جيرمان جاهدًا إغراء مبابي بكل السبل من أجل الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة، لكن حتى الآن كل المفاوضات بين الطرفين باءت بالفشل، في ظل تمسك نجم منتخب فرنسا بالرحيل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه خلال الحديث غير الرسمي بين مبابي وبوتشيتينو قام اللاعب بإخبار مدربه بأنه في حالة قرر باريس سان جيرمان عدم بيعه هذا الصيف، فإن نيته حازمة، وتتمثل في رفض التجديد والخروج، سواء قبل النادي بذلك في الصيف الحالي، أو بالمجان في نهاية الموسم.

وتعد علاقة مبابي وبوتشيتينو ممتازة منذ أن تولى الأرجنتيني مهمة تدريب باريس سان جيرمان، حيث أبدى اللاعب إعجابه بطريقة عمل مدربه، لدرجة أن أحد الأسباب التي دفعت ريال مدريد للتفكير في التعاقد مع بوتشيتينو بعد رحيل زين الدين زيدان كانت تلك العلاقة المميزة.

ولا يوجد الكثير مما يمكن أن يقوم به ريال مدريد حاليًا في سعيه للتعاقد مع مبابي، لأن كل الأمور تعتمد على باريس سان جيرمان، ومن الواضح أنه يرغب في الحفاظ على واحد من أبرز لاعبيه لتكون هناك تنافسية أكبر في قائمته، لكن بوتشيتينو يدرك أن اللاعب يرغب في اغتنام فرصة العمر لارتداء قميص النادي الملكي.

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