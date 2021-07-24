"مبابي يطلب الانتقال لريال مدريد، وزيدان أوقف صفقة دي بيك"

تطور جديد في مستقبل رافاييل فاران

يطمح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في الضغط على ناديه باريس سان جيرمان، من أجل الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

عقد مبابي مع باريس ممتد حتى يونيو 2022 فقط، والأمور متعثرة حتى الآن بين الطرفين، ليصبح مستقبل اللاعب في مهب الريح.

الصحفي الإسباني "فيليكس دياز" كشف عن بعض الأنباء السارة لريال مدريد فيما يخص صفقة التعاقد مع مبابي.

وأوضح أن اللاعب أخبر ناديه برغبته في الرحيل والانتقال إلى ريال، لتصبح الأمور الآن في ملعب الفريق الإسباني.

ومن المقرر أن يتوقف نجاح الصفقة على المفاوضات التي من المقرر حدوثها بين الناديين خلال الفترة المقبلة، في حالة عدم تجديد مبابي لعقده، خاصة من الناحية المالية.

وأما بالنسبة لموقف ريال من بيع رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد، فقد أكد دياز أن الشياطين الحمر يرفضون دفع مبلغ 60 مليون يورو الذي يطلبه ريال لبيع اللاعب.

ويأتي ذلك بسبب تبقي عام واحد فقط على نهاية عقده، لذلك يطمح النادي الإنجليزي في تخفيض قيمة الصفقة أكثر من ذلك.

وأخيرًا كشف الصحفي الإسباني عن قيام زين الدين زيدان المدرب السابق لريال، برفض فكرة التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب مانشستر يونايتد.

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أنشيلوتي يقر بالاحتيال الضريبي خلال فترته الأولى في مدريد

وهو ما ينفي تمامًا الأنباء التي انتشرت حول فشل الصفقة بسبب الأزمة المالية التي مر بها النادي خلال فترة انتشار وباء كورونا.

يذكر أن ريال أعلن هذا الصيف عن رحيل زيدان، وقدوم كارلو أنشيلوتي بدلًا منه لقيادة الفريق الموسم القادم، بعد عدم فوزه بأي بطولات الموسم الماضي.