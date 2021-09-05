مبابي "المجاني" سيكلف ريال مدريد أموالًا طائلة!

ريال مدريد مستعد لدفع أغلى قيمة مكافأة توقيع في التاريخ لضم مبابي بنهاية الموسم.

رغم النهاية المخيبة لسوق الانتقالات الصيفية، إلا أن نادي ريال مدريد الإسباني يواصل العمل لمحاولة إنهاء صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في الصيف المقبل.

عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ينتهي في يونيو 2022، وفشل ريال مدريد في إقناع نادي العاصمة الفرنسية بقبوله عروضه المتعددة لضم اللاعب في الصيف الحالي.

هدف ريال مدريد الآن هو أن ينهي الاتفاق مع مبابي في الأول من يناير 2022، حين يصبح اللاعب حرًا للتفاوض مع أي نادٍ آخر، ذلك إذا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان قبل ذلك التاريخ.

ما هي العروض التي قدمها ريال مدريد لضم مبابي؟

قدم ريال مدريد ثلاثة عروض رسمية إلى باريس سان جيرمان من أجل محاولة إقناعه بالتخلي عن خدمات مبابي، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

تلك المناورة من ريال مدريد وصفها الكثيرون بالجنونية، لكن في أروقة النادي الملكي يرون الأمر منطقيًا للغاية.

ريال مدريد حاول تعزيز خط هجومه بلاعب من طراز استثنائي، ومن ناحية أخرى إرسال رسالة واضحة إلى مبابي بأنهم حاول كل شيء للتعاقد معه في الصيف، وأنه سيكون عليه بذل المزيد من الجهد لتحقيق حلمه برفض العقود المنتظرة من باريس.

لماذا يحتاج ريال مدريد مساعدة مبابي؟

ريال مدريد يرغب من مبابي أن يستمر في عناده مع باريس سان جيرمان، ويواصل رفض العروض الكبيرة لتجديد عقده.

باريس سان جيرمان قدم حتى الآن ستة عروض تجديد رفضها مبابي، وحتى نهاية سوق الانتقالات الصيفية، كانت نية اللاعب واضحة في المغادرة، ووجهته الوحيدة هي ريال مدريد.

ماذا سيدفع ريال مدريد للتوقيع مع مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن إدارة ريال مدريد تعلم أنه لإنهاء التوقيع مع مبابي، سيكون عليهم دفع أعلى مكافأة توقيع في تاريخ كرة القدم.

وتعد تلك صيغة مشتركة لإقناع اللاعبين الأحرار، خاصة إذا كانوا من طراز رفيع مثل مبابي.

ورغم رغبة مبابي في اللعب مع ريال مدريد، إلا أن هناك العديد من الأندية ستحاول استغلال عدم تجديد اللاعب لعقده مع باريس سان جيرمان، وستعرض عليه راتبًا أعلى من عرض النادي الملكي، لذلك لضمه سيكون على إدارة "الميرنجي" أن تدفع.

صحيفة "ماركا" تشير إلى أنه من الصعب تخمين رقم محدد، لكن مصادر مقربة من ريال مدريد تؤكد بأن النادي الملكي مستعد لدفع مكافآت وعمولات قد تصل إلى 80 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن ريال مدريد سيخرج فائزًا، لأن الرقم أقل بكثير من 200 مليون يورو، التي كان "الميرنجي" مستعدًا لدفعها إلى باريس سان جيرمان.

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