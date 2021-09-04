تقارير.. الحرب ستندلع في مانشستر بسبب هالاند!

ليس بين قطبي إسبانيا..

أفادت تقارير صحفية ألمانية عزم مانشستر سيتي الدخول على خط المفاوضات مع إرلينج هالاند من أجل الظفر بخدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيحق لهالاند الانتقال أينما شاء في العام المقبل بسبب وجود شرط جزائي يقال أن قيمته تتراوح بين 75 إلى 100 مليون يورو يتيح له الرحيل دون العودة إلى إدارة بوروسيا دورتموند.

ووفقًا لما ذكرته شبكة شبورت 1 الألمانية، فإن سيتي أبدى اهتمامًا خاصًا بالتعاقد مع هالاند خصوصًا بعد الفشل هذا الصيف في التعاقد مع هاري كين من توتنهام.

لكن نادي بيب جوارديولا يجد منافسة قوية من قبل مانشستر يونايتد، الذي أيضًا من المؤكد أنه سيحاول ضم النرويجي العام المقبل مع رحيل إدينسون كافاني المتوقع وتقدم كريستيانو رونالدو في العمر.

ويبحث مانشستر سيتي في المقام الأول عن خليفة دائم لسيرخيو أجويرو يبني عليه مشروع السنوات المقبلة، وكان الخيار الأول هو كين لولا تعنت إدارة دانييل ليفي.

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من الناحية العملية يبدو أن التعاقد مع هالاند أسهل كثيرًا من التعاقد مع كين، باعتبار أن كل ما سيحتاجه السيتي هو التفاوض مع اللاعب على الشروط الشخصية دون التفاوض مع ناديه.

في الوقت نفسه، يصطدم مانشستر سيتي بأزمة كبرى وهي وكيل هالاند، مينو رايولا، الذي قيل أنه يطلب أموالًا فلكية من ناحية الراتب وحتى العمولة لنقل موكله إلى أي نادٍ مهتم.

الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية تحدثت أيضًا عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بهالاند، غير أنه ومن الناحية العملية لا يمكنهم الوفاء ماديًا برغبات هالاند قياسًا بقدرة الأندية الإنجليزية الأخرى.