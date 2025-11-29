تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoروما
ستاديو أوليمبيكو، روم
team-logoنابولي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الأولمبيكو، لاستقبال مباراة هامة تجمع بين روما ونابولي لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل روما صدارة الدوري الإيطالي أمام نابولي الثالث بفارق نقطتين فقط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة روما ونابولي، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة وخمس وأربعين دقيقة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
ستاديو أوليمبيكو، روم

ما القنوات الناقلة لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة STC حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
STC TVعامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "STC TV".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات روما ضد نابولي

روماHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
99
ميل سفيلار
23
جيانلوكا مانشيني
5
إيفان نديكا
22
ماريو هيرموسو
43
ويسلي
19
زكي شيليك
18
ماتياس سولي
4
C
بريان كريستانتي
7
لورينزو بيليجريني
17
كواديو كونيه
11
ايفان فيرجسون
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
31
سام بوكيما
13
أمير رحماني
4
أليساندرو بونجيورنو
22
C
جيوفاني دي لورينزو
7
دافيد نيريس
8
سكوت مكتوميناي
68
ستانيسلاف لوبوتكا
70
نوا لانج
17
ماتياس أوليفيرا
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

روما
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • توليو جريتي

نابولي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج روما ونابولي في المباريات الأخيرة

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات روما ونابولي في المباريات الخمس الأخيرة

روما

آخر 5 مباريات

نابولي

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب روما ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

0