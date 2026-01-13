تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoنيجيريا
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoالمغرب
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي العقبة الكاميرونية بهدفين، بينما عبرت نيجيريا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بنفس النتيجة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق جواد بدة.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1جواد بدة
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة نيجيريا ضد المغرب

نيجيرياHome team crest

4-3-1-2

التشكيل

4-3-3

Home team crestالمغرب
23
ستانلي نوابالي
2
برايت أوساي صامويل
13
B. Onyemaechi
6
سيمي اجاي
21
كالفين باسي
17
ساندر بيرجي
8
فرانك أونيكا
7
أديمولا لوكمان
4
ويلفريد نديدي
9
فيكتور أوسيمين
22
اكور ادامز
1
ياسين بونو
3
نصير مزراوي
2
أشرف حكيمي
5
نايف أكرد
25
أدم ماسينا
24
نيل العيناوي
23
بلال الخنوس
11
اسماعيل صيباري
20
أيوب الكعبي
10
إبراهيم دياز
17
عبدالصمد الزلزولي

4-3-3

المغربAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • إيريك تشيلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • وليد الكركراكي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب ونيجيريا في المباريات الأخيرة

نيجيريا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

المغرب
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا الأخيرة

نيجيريا

آخر 3 مباريات

المغرب

1

انتصار

0

تعادل

2

انتصاران

1

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/3
سجل كلا الفريقين
0/3
0