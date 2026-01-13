ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، مباراة قوية بين المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المغربي تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي العقبة الكاميرونية بهدفين، بينما عبرت نيجيريا إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بنفس النتيجة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت مصر.

كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية Prince Moulay Abdellah Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق جواد بدة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج المغرب ونيجيريا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات المغرب ونيجيريا الأخيرة