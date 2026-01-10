تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoإنتر
جيوسيبي ميازا
team-logoنابولي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر ونابولي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 42 نقطة، بعد الفوز على بارما في الجولة السابقة، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر للفوز للمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الأفاعي، وسيحاول الفوز لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر، ولإسعاد جماهيره المستاءة من التعادل الأخير أمام هيلاس فيرونا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر ونابولي في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 11 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvعامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة إنتر ضد نابولي

إنترHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
1
يان سومر
31
يان بيسيك
25
مانويل أكانجي
95
أليساندرو باستوني
20
هاكان تشالهان أوغلو
23
نيكولو باريلا
11
لويس هنريكي
7
بيوتر زيلينسكي
32
فيديريكو ديماركو
10
لاوتارو مارتينيز
9
ماركوس تورام
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
5
خوان
13
أمير رحماني
22
جيوفاني دي لورينزو
68
ستانيسلاف لوبوتكا
37
ليوناردو سبينازولا
8
سكوت مكتوميناي
21
ماتيو بوليتانو
20
إليف إلماس
7
دافيد نيريس
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستيان كيفو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج إنتر ونابولي في المباريات الأخيرة

إنتر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات إنتر ونابولي الأخيرة

إنتر

آخر 5 مباريات

نابولي

1

انتصار

3

تعادلات

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

0