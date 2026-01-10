ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد جوزيبي مياتزا مباراة مهمة تجمع إنتر ونابولي ضمن الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 42 نقطة، بعد الفوز على بارما في الجولة السابقة، ليستمر في التربع على عرش صدارة السيري آ، لذا فبالتأكيد يسعى الإنتر للفوز للمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر يحتل نابولي المركز الثالث برصيد 38 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن الأفاعي، وسيحاول الفوز لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر، ولإسعاد جماهيره المستاءة من التعادل الأخير أمام هيلاس فيرونا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة إنتر ونابولي في الجولة العشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 11 يناير 2026، على استاد جوزيبي مياتزا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي جيوسيبي ميازا

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv عامر عبدالله

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج إنتر ونابولي في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات إنتر ونابولي الأخيرة

ترتيب إنتر ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026