ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب نيو بالانس أرينا مباراة مهمة تجمع أتالانتا وروما ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الجيلاروسي 33 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ أمام جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستمر في المركز الرابع، آملاً في الحفاظ على مركزه والتقدم للمنافسة على الصدارة..

وفي ظل التنافس الحالي، لا يوجد من يأمن على مركزه، خاصة وأن النقاط متقاربة بين المراكز الخمسة الأولى، لذا فبالتأكيد ستكون الثلاثة نقاط الخاصة بالمباراة هدف أساسي للذئاب.

على الجانب الآخر يحتل أتالانتا المركز الـ 10، برصيد 22 نقطة، وعلى الرغم من البداية السيئة إلا أن القديسين خصماً عنيداً في كل الأوقات، وكاد أن يُحقق التعادل أمام إنتر في الجولة السابقة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا وروما في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 3 يناير 2026، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة: stc tv

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج أتالانتا وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات أتالانتا وروما الأخيرة

ترتيب أتالانتا وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026