ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد استاد نيو بالانس أرينا لاستقبال مباراة مهمة تجمع أتالانتا وإنتر ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

تأتي المباراة في ظروف تنافسية قوية للغاية في المسابقة، إذ يحتل النيراتزوري الصدارة برصيد 33 نقطة، بعد تعادل ميلان وخسارة نابولي ليمهدوا الطريق للإنتر للتربع على عرش صدارة السيري آ، لذا فبالتأكيد يسعى إنتر ميلان لاستغلال هذه الهدية والمحافظة على مركزه الأول.

على الجانب الآخر أتالانتا ليس بالفريق السهل، فهو يقدم أداءً قوياً في المواسم السابقة، بغض النظر عن حالته في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة، ولكن يظل مُنافس يجب احترامه ووضعه في الحسبان.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة أتالانتا وإنتر في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 28 ديسمبر 2025، على استاد نيو بالانس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة أتالانتا وإنتر في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

