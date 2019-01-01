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مانشستر يونايتد ينافس تشيلسي على راكيتيتش

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لاعب الوسط الكرواتي لم يستقر حتى الآن حول قراره النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل عن برشلونة
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، باستفسار إلى نظيره الإسباني برشلونة، من أجل التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش.

مستقبل راكيتيتش مع برشلونة يظل محل شكوك كبيرة، بعد توقف محادثات تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

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ورغم تصريحات وكيل اعمال صاحب الـ30 عاماً، أن اللاعب لا يخطط للرحيل، تستمر الأندية الأوروبية الكبرى في مراقبة الموقف.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت اهتمام مانشستر بالحصول على خدمات راكيتيتش الصيف القادم.

وينضم بذلك الشياطين الحمر لكل من تشيلسي، إنتر، بايرن ميونيخ وكذلك يوفنتوس للسعي وراء الكرواتي.

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وتبقى الكرة الآن في ملعب النجم المخضرم، سواء بالنظر في تلك العروض، أو تجديد عقده الذي ينتهي في 2021.

الدولي الكرواتي لعب 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، لكن قدوم الهولندي فرينكي دي يونج قد يقلل من فرصته في تكرار هذا الرقم بالموسم الجديد.

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