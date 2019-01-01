مانشستر يونايتد يقترب من التجديد لدي خيا وراشفورد

أعلن أيضاً عن المبلغ الذي دفعه للمدرب السابق جوزيه مورينيو بعد إقالته

ألمح إيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، لاقتراب النادي من التجديد مع كل من ديفيد دي خيا وماركوس راشفورد.

يونايتد أعلن مؤخراً عن نجاحه في التجديد لكل من أشلي يانج، كريس سمولينج، أنطوني مارسيال وسكوت ماكتوميناي.

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ملف دي خيا يعتبر هو الأكثر أهمية لدى الشياطين الحمر الآن، لانتهاء عقده في صيف 2020 وكذلك زميله راشفورد.

وفي هذا السياق قال وودوارد:"نتمنى الانتهاء من بعض التجديدات الأخرى المتبقية".

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قضية أخرى تحدث عنها المدير التنفيذي لمانشستر، وهو مستقبل أولي سولشار المدير المؤقت للفريق.

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وأوضح وودوارد:"لن أتحدث عن هذا الشأن الآن، الأمور ستتضح عندما نعلن عن المدرب الجديد للموسم القادم".

يذكر أن مانشستر أعلن اليوم الخميس عن دفعه 19 مليون جنيه إسترليني للمدرب السابق جوزيه مورينيو بعد رحيله في ديسمبر الماضي.