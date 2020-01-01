مانشستر يونايتد يجد بديل راشفورد في فرنسا

هل تحدث الصفقة؟

أوردت تقارير من الصحف الإنجليزية اهتمام مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات موسى ديمبيلي، لاعب ليون، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

اهتمام المانيو يأتي على خلفية إصابة ماركوس راشفورد والتي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر على الأقل، مما يجعل مركز المهاجم الصريح خاليًا في الأولد ترافورد.

وبحسب ما تداوله موقع فوت ميركاتو، فإن مسؤولي النادي الإنجليزي يجهزون عرضًا بقيمة 43 مليون جنيه استرليني لإقناع ليون بالتخلي عن مهاجمهم.

صاحب الـ23 عامًا برز كواحد من أفضل المهاجمين في فرنسا هذا الموسم، إذ سجل مع ليون 15 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، 11 منهم في الدوري الفرنسي.

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كشافو مانشستر يونايتد تواجدوا في مباراة ليون ونانت من أجل متابعة اللاعب عن قرب، في المباراة التي أحرز فيها هدفًا وصنع آخر خلال فوز فريقه برباعية لثلاثة أهداف في كأس فرنسا.

مانشستر يونايتد ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بلاعب سيلتيك السابق، إذ يحظى ديمبيلي منذ مدة باهتمام من تشيلسي وانضم إليه مؤخرًا توتنهام بعد الإصابة الطويلة لهاري كين.

إدارة ليون سبق وأن أخرجت بيانًا أكدت فيه على أن ديمبيلي ليس للبيع في يناير، ويبدو أن النادي الفرنسي يعقد العزم بكل ما آوتي من قوة للحفاظ على لاعبه لأطول فترة ممكنة في ظل الإصابات التي ضربت القائمة في الآونة الأخيرة وتحديدًا بعد إصابة ممفيس ديباي.

يذكر أن أولي جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، أكد على ضبابية الموقف بشأن بديل راشفورد، فلم يُقرر النادي بعد استعارة أو شراء أحد المهاجمين أم تصعيد بعض المواهب لخلافة راشفورد مؤقتًا.