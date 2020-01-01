مانشستر يونايتد يجدد الثقة في سولشاير بعد الهزيمة من بيرنلي

مستمر ولن يرحل..

أكدت شبكة سكاي سبورتس على استمرار دعم ملاك وإدارة مانشستر يونايتد لمدرب ناديهم أولي جونار سولشاير في الفترة المقبلة.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى هزيمة مفاجئة على يد بيرنلي بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي على ملعب الأولد ترافورد مساء الثلاثاء وللمرة الأولى منذ عام 1962.

الصحف الإنجليزية طرحت اسمي ماوريسيو بوتشتينو وماسيمليانو أليجري ليخلف أحدهما سولشاير في الفترة المقبلة، غير أن سكاي شددت على أن رحيل سولشاير هو أمر من غير الوارد أن يحدث.

عائلة جليزرز المالكة للمانيو سبق وأن أعلنت دعمها لسولشاير في الأشهر الماضية، ورغم التوقعات بأن تهتز ثقتهم به بعد تراجع النتائج، إلا أن الهزائم لم تزعزع إيمانهم بالنرويجي بعد.

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مانشستر يونايتد عاش فترة مميزة في ديسمبر بعد الفوز على توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري، قبل أن تتراجع النتائج تباعًا وينتهي الأمر بالفريق لخسارة 4 مباريات من أصل 7 خاضها خلال 23 يوم من شهر يناير.

ربما أن احتفاظ يونايتد بحظوظه في الوصول إلى المربع الذهبي من ضمن الأمور التي تدعم استمرار سولشاير في منصبه، حيث يحتل الفريق معه المركز الخامس بفارق 6 نقاط فقط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

يذكر أن اليونايتد ينافس أيضًا على 3 جبهات أخرى، فوصل الفريق لنصف نهائي كأس كاراباو وهُزم في الذهاب بثلاثية لهدف من مانشستر سيتي، وتأهل للأدوار النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

كما يجدر الإشارة إلى أن المانيو يُعاني بوضوح من عديد الإصابات ممثلة في النجم الأول ماركوس راشفورد ومعه بول بوجبا وسكوت ماكتوميناي وغيرهم مما يُعد عاملًا أساسيًا لتراجع النتائج لا سيما ومع عدم إبرام تعاقدات حتى الآن في الميركاتو الشتوي.