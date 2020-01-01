فيردناند: مانشستر يونايتد صرف 600 مليون على لا شيء

هجوم ضاري من أسطورة المانيو على اللاعبين..

عبّر ريو فيردناند، أسطورة مانشستر يونايتد، عن خيبة أمله وآسفه لهزيمة فريقه على يد بيرنلي بهدفين نظيفين في قلب الأولد ترافورد، واعتبر أن إجمالي ما صرفه المانيو في السنوات الماضية كانت بدون جدوى تذكر.

هزيمة بيرنلي هي الهزيمة الرابعة لمانشستر يونايتد بعد انقضاء أقل من شهر في عام 2020، مما كان سببًا في تراجع المانيو ليصبح خامسًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيردناند في تصريحات إعلامية قال "لقد قلتم للتو أن هناك 600 مليون جنيه استرليني قد تم إنفاقهم لتدعيم الفريق، ولكنني أسأل، على ماذا؟ لا أرى شيئًا، لا أرى هذا المال!.".

كما أضاف "ما الذي جلبناه إلى هنا؟ لا يوجد شيء يوحي لك بأن هناك حجر أساس للمستقبل. أنا أجلس هنا وأشعر حقًا بالحرج، من المحرج التواجد هنا، ليس فقط بسبب أداء الفريق، ولكنني لا أرى مستقبلًا لنا بهذا الشكل.".

"لا أرى هدفًا يوضع على الحائط ويُقال نحن نريد الوصول إلى هذا، لا أراه حقًا. الأمر لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة بيرنلي، أنا أتحدث عن التوظيف والبناء الفعلي لقائمة الفريق."

"الأمر يتعلق بالأسس التي يتم وضعها لهذا الفريق الآن ليمضي قدمًا وينافس على البطولات في مرحلة ما وليس على الفور، لقد أنفقنا الكثير من الأموال في السبع سنوات الماضية، وماذا يظهر؟ لا شيء، لا يمكنك الدفاع عن ذلك."

كيف برر سولشاير سقوط مانشستر يونايتد أمام بيرنلي؟

وواصل معتبرًا أن شعبية اليونايتد قد تنخفض بقوله "هناك أطفال في المدارس في جميع أنحاء البلاد سيتنصلوا من قميص مانشستر يونايتد ولن يأتوا إلى هنا لدعم النادي بسبب ما نراه حاليًا.".

"أنا من مشجعي كرة القدم وأحب هذا النادي وأريده أن ينجح، ومنذ الفوز على باريس سان جيرمان في العام الماضي والفريق يسير في طريق صخري، نحن بحاجة إلى شخص صاحب رؤية يأتي ويجمع الأمور سويًا من جديد."

"صرفنا 600 مليون جنيه استرليني على هذا الفريق ومن هم أفضل اللاعبين؟ إنهم المواهب المُصعدّة من الأكاديمية، إنه يخبرك بجدوى التوظيف ومدى روعة الأمر."

وأتم حديثه قائلًا "انظر إلى ليفربول، إنهم يشترون أفضل اللاعبين ليناسبوا طريقتهم ولا يقدموا على حلول قصيرة الأمد، العكس تمامًا يحدث هنا.".

يذكر أن الصحف الإنجليزية قد أشارت إلى أن الهزيمة من بيرنلي قد تضق ناقوس الخطر على مستقبل المدرب أولي جونار سولشاير، وسط تداول اسمي ماوريسيو بوتشيتينو وماسيمليانو أليجري ليخلفه أحدهما في المرحلة المقبلة.