مانشستر يحاول تجهيز بوجبا لمواجهة تشيلسي

لن يتواجد في المعسكر التدريبي للشياطين بإسبانيا

يطمح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، لاستعادة خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، بعد عودته من الإصابة في أقرب فرصة ممكنة.

بوجبا لم يشارك مع الشياطين الحمر منذ فترة البوكسينج داي بسبب إصابة في الكاحل، مما أثر بشكل سلبي على خط وسط الفريق بمسابقة الدوري الإنجليزي، وسط تكهنات حول رحيل اللاعب عن النادي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن بوجبا لن يتواجد خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه مانشستر حالياً في إسبانيا، خلال العطلة الشتوية السنوية لأندية البريميرليج.

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ومن المقرر بقاء بوجبا في مدينة مانشستر مع زميله سكوت مكتوميناي، لاستكمال مرحلة التعافي للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد نهاية العطلة.

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ويطمح سولشاير في عدم المجازفة ببوجبا خلال التدريبات، تمهيداً لعودته قبل المواجهة المنتظرة أمام تشيلسي يوم 17 فبراير القادم بالدوري الإنجليزي.

وعلى جانب آخر انتظم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو الوافد حديثاً بالميركاتو الشتوي لتدريبات يونايتد بإسبانيا، رفقة زميله البرتغالي برونو فيرنانديس، بمران مانشستر التحضيري للنصف الثاني من الموسم.