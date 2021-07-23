مانشستر سيتي يقترب من ضم كين.. وضحية مؤكدة للصفقة

أصبح هاري كين قريبًا من الانتقال إلى مانشستر سيتي وأحد نجوم بطل الدوري الإنجليزي سيكون الضحية.

يرغب هاري كين قائد نادي توتنهام الإنجليزي في الرحيل عن "السبيرز" خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما كشف في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي عن رغبته في تغيير الأجواء.

ويعد نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، الفريق الأقرب للتعاقد مع هاري كين، قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا، حيث يعد اللاعب القطعة الناقصة في تشكيلة الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي.

لماذا يرغب هاري كين في الرحيل عن توتنهام؟

هاري كين، هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، سئم الانتظار دون تحقيق بطولات، ويعد ذلك السبب الرئيسي الذي دفعه للتفكير في مغادرة توتنهام.

ومنذ بدأ هاري كين مسيرته مع توتنهام، لم يحقق الفريق أي لقب محلي أو أوروبي، حيث اكتفى بوصافة الدوري الإنجليزي في موسم 2016-2017، ووصافة دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

لماذا يعد مانشستر سيتي الأقرب لضم هاري كين؟

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فجرت الجمعة قنبلة من العيار الثقيل، حين أكدت أن إدارة توتنهام قررت ألا تمارس المزيد من الضغط على هاري كين لإجباره على البقاء في النادي، وسيرخون قبضتهم قليلًا للسماح له بالرحيل مقابل السعر المناسب.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية أن مانشستر سيتي بدأ بالفعل تحركاته للتعاقد مع هاري كين، وعرضت على توتنهام 187 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات المهاجم الإنجليزي، وهي بالتأكيد قيمة لن يرفضها النادي اللندني.

وأشار المصدر ذاته أن مانشستر سيتي قرر تقديم عرض إلى هاري كين بعقد يمتد إلى خمسة مواسم، وراتب يتجاوز 460 ألف يورو في الأسبوع.

من هو ضحية وصول هاري كين إلى مانشستر سيتي؟

سيكون مانشستر سيتي بالتأكيد مضطرًا للتخلص مع نجم واحد على الأقل من بين قائمته المكتظة باللاعبين المميزين، وكشفت صحيفة "ذا صن" أن البرتغالي برناردو سيلفا هو المرشح الأول للخروج من ملعب الاتحاد.

ورغم حقيقة أن عددًا من اللاعبين كانوا مؤخرًا مرشحين للخروج من مانشستر سيتي، مثل الجزائري رياض محرز، ورحيم ستيرلينج، وإيمريك لابورت، إلا أن بيب جوارديولا قرر الاعتماد على هؤلاء اللاعبين خلال الموسم المقبل.

ويعد برناردو سيلفا الأقل حظًا من بين أقرانه في مانشستر سيتي، والنجم البرتغالي يخطط للعب في إسبانيا خلال الموسم المقبل، لكن دون الكشف عن النادي المفضل بالنسبة له.

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