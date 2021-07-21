خاص | حقيقة انتقال نجم ألمانيا إلى ريال مدريد بالمجان

هل يلحق بدافيد ألابا؟

يطمح نادي ريال مدريد الإسباني، في الانقضاض على لاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا والتعاقد معه بالمجان في صفقة انتقال حر.

عقد جوريتسكا مع بايرن ينتهي في يونيو 2022، والأمور معقدة في الوقت الحالي، حيث لا تسير المفاوضات على ما يرام من أجل التجديد.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن هناك بعض الصعوبات فيما يخص راتب جوريتسكا مع بايرن، حيث يريد اللاعب الحصول على 20 مليون يورو سنويًا.

وأشارت إلى أن ريال تواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بعدم التجديد لبايرن، من أجل الانتقال للفريق بالمجان الصيف القادم مثلما فعل زميله السابق دافيد ألابا.

مصادر صحفية لموقع "جول" نفت ذلك تمامًا، وأشارت إلى أن الدولي الألماني يعتبر البقاء في بايرن هو الأولوية له في الوقت الحالي.

وأوضحت أن اللاعب لم يدخل في أي مفاوضات رسمية مع الأندية الأخرى، رغم الاهتمام القوي من ريال مدريد ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدماته.

ونفت أيضًا قيام اللاعب بطلب 20 مليون يورو سنويًا من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي البافاري.

ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين جوريتسكا وبايرن خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل التوصل لاتفاق حول صيغة التجديد، في صدمة كبيرة للأندية المهتمة بضمه.

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يذكر أن صاحب الـ26 سنة أصبح مؤخرًا أحد أهم اللاعبين بخط الوسط على مستوى العالم، بفضل مستوياته المبهرة مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا منذ انتقاله للفريق البافاري في صفقة انتقال حر من شالكه في 2018.